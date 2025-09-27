Parteichefin Brantner Grüne wollen staatliche Finanzspritze für Haushaltshilfen

Von Julia Naue 27.09.2025

Die Co-Chefin der Grünen: Sie will einen staatlichen Zuschuss für Haushaltshilfen. (Quelle: watson)

Neun von zehn Haushaltshilfen in Deutschland arbeiten schwarz. Grünen-Chefin Brantner will das ändern und den Staat bei der Bezahlung der Hilfen in die Pflicht nehmen.

Die Grünen fordern staatliche Zuschüsse in Form von Gutscheinen für Haushaltshilfen, die putzen, kochen, Angehörige pflegen oder die Kinder betreuen. So soll diese Dienstleistung bezahlbarer werden, schreibt Grünen-Chefin Franziska Brantner in einem Positionspapier anlässlich der Bundesfrauenkonferenz der Partei in Halle (Saale). Das Papier liegt t-online vor. Außerdem werde Schwarzarbeit zurückdrängt, Arbeitsbedingungen würden verbessert und Familien entlastet.

"Wenn die Waschmaschine kaputtgeht, der Kühlschrank leer ist, die Kinder zur Schule müssen und die Eltern von heute auf morgen gepflegt werden müssen – dann zeigt sich, wie unverzichtbar Haus- und Sorgearbeit ist", schreibt Brantner, die auch frauenpolitische Sprecherin der Grünen ist. Den größten Teil dieser Arbeit leisteten nach wie vor Frauen. Brantner betont, dass mit dem Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit und einer älter werdenden Bevölkerung auch die Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen steige.

Schwarzarbeit in Privathaushalten besonders hoch

Aktuelle Daten einer repräsentativen Haushaltsbefragung zeigen, dass rund sieben Prozent der Haushalte in Deutschland regelmäßig und 2,8 Prozent gelegentlich eine Hilfe beschäftigen. "Das heißt, in 4,019 Millionen Haushalten putzt jemand und hilft beim Einkaufen und Ähnlichem", hält das Institut der deutschen Wirtschaft Köln fest. Der Anteil der Schwarzarbeit sei im Privathaushalt allerdings seit Jahren deutlich höher als in allen anderen Wirtschaftsbereichen. Mehr als 90 Prozent der Haushaltshilfen arbeiten in Deutschland den Schätzungen zufolge schwarz – das heißt ohne Anmeldung, Absicherung und Unfallversicherungsschutz.

Grünen-Chefin Brantner merkt an, dass diese Arbeit in privaten Haushalten fast ausschließlich von Frauen, häufig mit Migrationsgeschichte, und unter prekärsten Bedingungen geleistet werde. "Es ist höchste Zeit, den immensen gesellschaftlichen Wert ihrer Arbeit anzuerkennen und ihnen gute, faire Arbeitsbedingungen zu ermöglichen." Um die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen endlich konkurrenzfähig zu machen, fordert Brantner ein Gutscheinmodell.

Dieses Modell basiert auf einem Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Dieser schlägt vor, den Sektor mithilfe einer in Belgien bewährten Idee zu professionalisieren.

Vorbild Belgien

In der Praxis sieht das in Belgien so aus: Privatpersonen können sogenannte Dienstleistungsgutscheine kaufen, mit denen sie bei anerkannten Agenturen legale Hilfe im Haushalt bezahlen können. Die Beschäftigten sind regulär angestellt, erhalten Sozialversicherung, Urlaub und Rentenansprüche. Da der tatsächliche Stundenlohn höher als der Preis für den Gutschein ist, übernimmt der Staat die Differenz in der Regel als Zuschuss. Je nach Region gibt es zusätzliche steuerliche Vergünstigungen und Obergrenzen, wie viele Gutscheine pro Jahr jemand erwerben darf.