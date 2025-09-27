Parteichefin Brantner Grüne wollen staatliche Finanzspritze für Haushaltshilfen
Neun von zehn Haushaltshilfen in Deutschland arbeiten schwarz. Grünen-Chefin Brantner will das ändern und den Staat bei der Bezahlung der Hilfen in die Pflicht nehmen.
Die Grünen fordern staatliche Zuschüsse in Form von Gutscheinen für Haushaltshilfen, die putzen, kochen, Angehörige pflegen oder die Kinder betreuen. So soll diese Dienstleistung bezahlbarer werden, schreibt Grünen-Chefin Franziska Brantner in einem Positionspapier anlässlich der Bundesfrauenkonferenz der Partei in Halle (Saale). Das Papier liegt t-online vor. Außerdem werde Schwarzarbeit zurückdrängt, Arbeitsbedingungen würden verbessert und Familien entlastet.
"Wenn die Waschmaschine kaputtgeht, der Kühlschrank leer ist, die Kinder zur Schule müssen und die Eltern von heute auf morgen gepflegt werden müssen – dann zeigt sich, wie unverzichtbar Haus- und Sorgearbeit ist", schreibt Brantner, die auch frauenpolitische Sprecherin der Grünen ist. Den größten Teil dieser Arbeit leisteten nach wie vor Frauen. Brantner betont, dass mit dem Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit und einer älter werdenden Bevölkerung auch die Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen steige.
Schwarzarbeit in Privathaushalten besonders hoch
Aktuelle Daten einer repräsentativen Haushaltsbefragung zeigen, dass rund sieben Prozent der Haushalte in Deutschland regelmäßig und 2,8 Prozent gelegentlich eine Hilfe beschäftigen. "Das heißt, in 4,019 Millionen Haushalten putzt jemand und hilft beim Einkaufen und Ähnlichem", hält das Institut der deutschen Wirtschaft Köln fest. Der Anteil der Schwarzarbeit sei im Privathaushalt allerdings seit Jahren deutlich höher als in allen anderen Wirtschaftsbereichen. Mehr als 90 Prozent der Haushaltshilfen arbeiten in Deutschland den Schätzungen zufolge schwarz – das heißt ohne Anmeldung, Absicherung und Unfallversicherungsschutz.
Grünen-Chefin Brantner merkt an, dass diese Arbeit in privaten Haushalten fast ausschließlich von Frauen, häufig mit Migrationsgeschichte, und unter prekärsten Bedingungen geleistet werde. "Es ist höchste Zeit, den immensen gesellschaftlichen Wert ihrer Arbeit anzuerkennen und ihnen gute, faire Arbeitsbedingungen zu ermöglichen." Um die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen endlich konkurrenzfähig zu machen, fordert Brantner ein Gutscheinmodell.
Dieses Modell basiert auf einem Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Dieser schlägt vor, den Sektor mithilfe einer in Belgien bewährten Idee zu professionalisieren.
Vorbild Belgien
In der Praxis sieht das in Belgien so aus: Privatpersonen können sogenannte Dienstleistungsgutscheine kaufen, mit denen sie bei anerkannten Agenturen legale Hilfe im Haushalt bezahlen können. Die Beschäftigten sind regulär angestellt, erhalten Sozialversicherung, Urlaub und Rentenansprüche. Da der tatsächliche Stundenlohn höher als der Preis für den Gutschein ist, übernimmt der Staat die Differenz in der Regel als Zuschuss. Je nach Region gibt es zusätzliche steuerliche Vergünstigungen und Obergrenzen, wie viele Gutscheine pro Jahr jemand erwerben darf.
Durch die Einführung dieser staatlichen Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen in Form von Gutscheinen sei der Preis für legale und qualitativ hochwertige Angebote in Belgien wettbewerbsfähig geworden, so der DGB. Gleichzeitig sei der Anteil der illegalen Beschäftigung gesunken.
Brantner argumentiert, dass ein Gutscheinsystem dazu beitrage, die Steuereinnahmen für den Staat und die in die Sozialversicherung eingezahlten Beiträge zu erhöhen, weil Schwarzarbeit zurückgedrängt werde. Gleichzeitig sinke der Druck auf Pflegeeinrichtungen, weil Unterstützung zu Hause länger möglich sei. Ältere Menschen könnten länger zu Hause bleiben. Familien und Alleinerziehenden würde außerdem geholfen, Beruf und Alltag besser miteinander zu vereinbaren.
Auch für die Reinigungskräfte oder Betreuerinnen habe ein solches System Vorteile, so Brantner in ihrem Positionspapier. "Mit klaren Regeln werden aus prekären Jobs echte Berufe mit Tariflöhnen, Weiterbildung und Zukunftsperspektiven." Der DGB betont zudem, dass eine Grundlage zur Vermeidung von Altersarmut geschaffen werde. Mögliche Arbeitslosigkeit, Krankheit und vor allem die Rente seien abgesichert. Auch sei die Haftpflicht im Schadensfall gesichert.
Ampel hatte ambitionierte Pläne
Die Grünen hatten sich im Wahlkampf 2021 bereits für ein Gutscheinsystem ausgesprochen. Bislang könnten haushaltsnahe Dienstleistungen zum Teil von der Steuer abgesetzt werden, weswegen vor allem Gutverdiener davon profitierten, schrieb Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt damals in einem Positionspapier.
Im 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag der Ampel zwischen SPD, Grünen und FDP wurde damals schließlich sogar festgehalten: "Die Inanspruchnahme familien- und alltagsunterstützender Dienstleistungen erleichtern wir durch ein Zulagen- und Gutscheinsystem und die Möglichkeit für flankierende steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse." Die Zulagen und die bestehende steuerliche Förderung würden verrechnet. "Profitieren sollen zunächst Alleinerziehende, Familien mit Kindern und zu pflegenden Angehörigen, schrittweise alle Haushalte."
Der damalige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte seinerzeit an, dass 40 Prozent der Kosten für die sogenannten Alltagshelfer durch einen Zuschuss vom Staat bezahlt werden sollten, 60 Prozent von den Bürgern selbst. Die Abrechnung sollte mittels einer App geregelt werden. Ein bundesweites Gutschein- oder Zulagensystem wurde aber bis heute nicht umgesetzt. Es gibt jedoch Pilotprojekte in einigen Bundesländern.
