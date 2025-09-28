Radikalisierung im Netz Wie Deutschland Islamismus begegnen muss

Meinung Von Asif Malik 28.09.2025 - 18:26 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Die Kölner Zentralmoschee (Symbolbild): Moscheen können helfen, Radikalisierung entgegenzuwirken. (Quelle: IMAGO/Gerd Harder/imago)

Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg, München – neun Monate, fünf Anschläge, fünf Städte. Radikalisierung in Deutschland ist digitaler, gefährlicher geworden. Was es jetzt braucht: eine Stärkung der Moscheen – keine Schwächung.

Von Mai 2024 bis Februar 2025 erschütterten Anschläge das Land, verübt von unterschiedlichen Tätern, die sich unabhängig voneinander in Rekordzeit online radikalisiert hatten.

Keine langjährig indoktrinierten Kämpfer, keine konspirativen Netzwerke – sondern Einzelgänger, entwurzelt, oft in persönlicher Krise, verloren in der Welt sozialer Medien. Sie stolpern in die algorithmischen Abgründe von TikTok und Instagram, wo islamistische Influencer mit Hunderttausenden Followern eine Ideologie der Gewalt in mundgerechten Clips servieren.

Ein paar Wochen, ein paar Videos – und aus Frust wird Fanatismus. Was in den Abgründen sozialer Medien entsteht, braucht ein Gegengewicht in der realen Welt – Orte der Orientierung, wie es lebendige und sichtbare Moscheen sein könnten.

Zur Person Asif Malik ist Diplom-Betriebswirt und MBA. In Hamburg leitet er als Unternehmer ein Immobilienmaklerbüro sowie eine Personalberatung. Ehrenamtlich engagiert er sich seit 20 Jahren im interreligiösen Dialog und ist Mitinitiator zahlreicher integrativer Projekte.

Fehlt dieses Gegengewicht, schlägt die Suche nach Halt leicht in andere Bahnen um – Radikalisierung, die heute keinem klassischen Muster mehr folgt. Es gibt keine festen Gruppen, keine langfristige Einbindung in Zellen oder radikale Hinterhofmoscheen. Stattdessen entsteht ein individualisierter "Baukasten-Dschihadismus", bei dem Täter sich aus ideologischen Versatzstücken ihre eigene Heilslehre zusammenbauen.

Der gemeinsame Nenner ist oft nur Hass: auf "den Westen", auf "die Ungläubigen", auf eine Gesellschaft, die ihnen fremd erscheint. Ob für den sogenannten Islamischen Staat oder als Rache für Militäreinsätze – macht für sie keinen Unterschied. Die Wut ist diffus, die Gewalt der letzte vermeintlich logische Schritt.

Eine Zäsur

Für Sicherheitsbehörden bedeutet das eine Zäsur. Terrorismus war einst ein langfristiger Prozess – man konnte Netzwerke infiltrieren, Verdächtige über Monate beobachten. Doch wie bekämpft man Radikalisierung, die nicht mehr Jahre, sondern nur noch Wochen dauert? Wie kontrolliert man eine Ideologie, die nicht in physischen Räumen wächst, sondern in den digitalen Strudeln sozialer Medien?

Eine naheliegende Antwort lautet: die Plattformen in die Pflicht nehmen. Algorithmen, die Nutzer innerhalb weniger Klicks in eine Spirale aus Hassvideos ziehen, ähneln digitalen Brandstiftern: Sie entzünden Stimmungen, die sich rasch verselbstständigen. Entsprechend betont die Medienwissenschaftlerin Anna Sophie Kümpel im Gespräch mit der Ludwig-Maximilians-Universität München: "Die Algorithmen haben Hatespeech und Desinformation schon immer gepusht, weil sie sehr stark auf Inhalte anspringen, die emotionalisieren und polarisieren."

Gesellschaftliches Vakuum