Bürgergeld-Debatte: Franz Müntefering fordert mehr Mut von SPD

Früher SPD-Chef fordert mehr Mut
Jetzt schaltet sich Müntefering in die Rentendebatte ein

Von dpa, t-online
27.09.2025 - 07:00 UhrLesedauer: 3 Min.
Franz Müntefering hat mit Gerhard Schröder die Hartz-Reformen durchgekämpft. Heute sieht er mit Erstaunen, was aus seiner Partei geworden ist.Vergrößern des Bildes
Franz Müntefering mischt sich in die aktuelle Sozialdebatte ein. (Archivbild) (Quelle: imago images)
News folgen

Der ehemalige SPD-Chef drängt seine Partei in der Debatte um Sozialreformen zu mehr Mut. Auch zur Rente hat er eigene Vorschläge. Nicht alle in der Partei finden das gut.

Es gibt ein Wort, auf das Sozialdemokraten leicht gereizt reagieren: Agenda. Noch immer hat es die Partei schwer mit den Umbau-Arbeiten am Sozialstaat, die der damalige Kanzler Gerhard Schröder (SPD) zu Beginn des Jahrhunderts auf den Weg brachte. Sein Fraktionschef damals: Franz Müntefering.

Später führte Müntefering die Partei. Sein Wort hat noch immer Gewicht. Insofern ist beachtlich, was der frühere SPD-Vorsitzende Müntefering verlangt: In der aktuellen Debatte um Sozialreformen fordert er von seiner Partei mehr Mut. "Damals wie heute kann man sich ja ausrechnen, was passiert, wenn man nichts tut. Ich habe mir damals gesagt: Da darfst du nicht kneifen, du musst sagen, was Sache ist", sagte Müntefering der "Süddeutschen Zeitung".

Zuletzt hatte die aktuelle SPD-Chefin Bärbel Bas allzu markige Vorschläge von Kanzler Friedrich Merz (CDU) als "Bullshit" bezeichnet. Merz revanchierte sich diese Woche, indem er die Bürgergeldreform zur Chefsache erklärte.

Auch Müntefering, mittlerweile 85, macht nun Druck auf die aktuelle SPD-Führung. Unter seiner Ägide als Arbeitsminister war 2006 die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 eingeführt worden, erinnert er im Interview.

Friedrich Merz (l) mit Bärbel Bas: Die Spitzen und Union und SPD hatten einiges zu besprechen.Vergrößern des Bildes
Friedrich Merz (l) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) ringen um die Führungsrolle bei der Reform des Bürgergelds. (Archivbild) (Quelle: Bernd von Jutrczenka)

Münteferings Plädoyer steht im Widerspruch zum Kurs seiner Partei und seiner Nachfolgerin an der Spitze der Partei und des Arbeitsministeriums, Bärbel Bas. Diese lehnt eine Erhöhung des Renteneintrittsalters bisher ab. Bas will in Kürze ihre Pläne zur Reform des Bürgergelds vorstellen – ein Thema, das ebenso umstritten ist. Ab 2026 soll dann eine Rentenkommission Pläne für große Reformen erarbeiten.

Zerwürfnis führt zum Sturz von Kurt Beck

Schon der damalige SPD-Chef Kurt Beck beharrte nach 2006 auf einer Herabsetzung des Renteneintrittsalters. Müntefering, damals Vize-Kanzler unter Angela Merkel (CDU) blockierte. Später kam es zum Putsch vom Schwielowsee. Kurt Beck musste gehen. Müntefering und Frank-Walter Steinmeier übernahmen die Führung. Unter Beck stand die SPD bei knapp dreißig Prozent. Werte, von denen die Partei heute träumen würde.

Kurt Beck: Der Ex-SPD-Chef schlägt vor, dass bestimmte Bundesländer zusammengeschlossen werden sollen. Als Vorbild nannte er den Senderverbund des Norddeutschen Rundfunks.Vergrößern des Bildes
Der frühere SPD-Chef Kurt Beck wollte das Renteneintrittsalter wieder herabsetzen. Müntefering blockierte. (Archivbild) (Quelle: Oliver Dietze/epd/imago-images-bilder)

Damals wie heute geht es in der Debatte um die Frage, wie angesichts einer wachsenden Zahl von Rentnern die Ausgaben für die Rente erwirtschaftet werden sollen. Eine Möglichkeit ist, den Kreis der Beitragszahler zu erweitern. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Dafür brauchen wir mehr Beschäftigung. Die erzielen wir, indem wir die Menschen nachhaltiger in den Arbeitsmarkt integrieren, durch mehr Zuwanderung aus dem Ausland und indem weibliche Beschäftigte nicht mehr so oft in die Teilzeit gedrängt werden." Vor allem müssten die Selbstständigen miteinbezogen werden. Dass Beamte künftig Rentenbeiträge zahlen, lehnte Fahimi jedoch ab.

Müntefering lobt Aktivrente

Müntefering begrüßte das von Union und SPD geplante Modell einer Aktivrente. "Das ist gut, das System muss insgesamt flexibler werden", sagte er zu den Plänen, nach denen Rentner und Rentnerinnen bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen können sollen. Fahimi bezweifelt jedoch, dass dies einen großen Effekt auf die Beschäftigung haben wird: "Sie wird wahrscheinlich eher zu Mitnahmeeffekten bei denen führen, die ohnehin schon im Alter arbeiten." Die Bundesregierung peilt einen Start der Aktivrente zum 1. Januar 2026 an.

Auch Unions-Fraktionschef Jens Spahn meldete sich zu Wort. Er sprach sich in der "Neuen Osnabrücker" dafür aus, das Bürgergeld ganz zu streichen, wenn jemand eine angebotene Stelle ausschlägt. Fahimi meinte, dieser Vorschlag aus der Union verstoße gegen das Grundgesetz und gehe am Kern des Problems vorbei: "Wir müssen diejenigen in den Fokus nehmen, die arbeiten könnten, aber immer wieder daran scheitern, wirklich im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen", sagte Spahn.

Zwar ist auch Bas für härtere Sanktionen bei Arbeitsverweigerung. Aber in der Knappheit der Forderung wird auch Spahns Vorstoß für Unruhe sorgen. Nicht nur in der SPD.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
