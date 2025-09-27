Stellenstreichungen bei Bosch & Co. Kampf um Jobs in der Industrie: Bas setzt Merz unter Druck

Die Industrie streicht Stellen. SPD-Chefin Bas mahnt von Kanzler Merz mehr Einsatz zum Erhalt von Industriejobs an. Sie hat dafür ein ganz eigenes Argument.

Barbel Bas macht Druck auf Friedrich Merz. Vor dem Hintergrund von Stellenstreichungen in der Industrie hat SPD-Chefin Bas eine klare Positionierung des Bundeskanzlers zum Erhalt von Industriearbeitsplätzen gefordert. "Ich erwarte hier auch ein Bekenntnis des Bundeskanzlers, dass wir sagen, wir kämpfen gemeinsam dafür, dass Deutschland ein Industrieland bleibt, dass die Industriearbeitsplätze hier geschützt werden und dass wir gemeinsam einen Weg in die Zukunft gehen", sagte die Bundesarbeitsministerin beim Parteitag der Bayern-SPD in Landshut.

Merz hatte in der abgelaufenen Woche die Reform des Bürgergelds zur Chefsache erklärt. Eigentlich fällt der Entwurf des Gesetzes in den Bereich der zuständigen Arbeitsministerin Bas. Nun wünscht sich die SPD-Chefin vom Kanzler mehr Engagement für die Jobs in der Industrie.

Gewerkschaftschefin wettert gegen Bosch

Die Lage ist brenzlig. So hatte der Autozulieferer Bosch zuletzt angekündigt, 13.000 weitere Stellen zu streichen. IG-Metall-Chefin Christiane Benner warf dem Konzern Verrat an den eigenen Unternehmenswerten vor und sagte: "Nach Ihren jüngsten Ankündigungen würde Robert Bosch im Grab rotieren!"

Nicht nur die Auto-Industrie in Deutschland kämpft mit dem Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft. Auch die Chemie-Industrie klagt. Und die Stahlindustrie jammert ebenfalls. So stellt der Traditionskonzern Thyssenkrupp seine Stahlsparte zum Verkauf. Interesse gibt es vom indischen Konzern Jindal.

Bas setzt auf das Argument Sicherheit

Industriearbeit sei nicht nur ein Selbstzweck, sondern auch ein Sicherheitsfaktor, sagte Bas. Wenn der Stahl nicht mehr in Deutschland produziert werde, würden das China oder Russland machen. Das Risiko, von autokratischen Staaten abhängig zu sein, sei groß. "Es geht um Arbeitsplätze, aber auch um unsere Sicherheit in dieser Welt."