Stichwahlen in NRW Der Kampf um Köln und Ruhrgebietsstädte beginnt

Von dpa Aktualisiert am 28.09.2025 - 08:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Grünen hoffen bei den Oberbürgermeister-Stichwahlen auf einen Coup in Köln. (Archivbild) (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-bilder)

In Nordrhein-Westfalen geht es in die Stichwahlen. Gewinnt hier erstmals ein AfD-Politiker das Oberbürgermeisteramt? In diesen Städten wird es spannend.

In fast 150 Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben die Stichwahlen um Oberbürgermeister-, Bürgermeister-, und Landratsposten begonnen. Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale für die zweite Runde der Kommunalwahlen. Besonders spannend dürfte es in der Millionenstadt Köln sowie in den Städten Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen werden.

In Köln kämpfen Landtagsvizepräsidentin Berîvan Aymaz und der SPD-Politiker Torsten Burmester um das Oberbürgermeisteramt. Bei einem Sieg von Aymaz würde die einzige NRW-Millionenstadt erstmals von den Grünen regiert.

In Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen haben es jeweils AfD-Kandidaten in die zweite Wahlrunde geschafft. Mit Spannung wird erwartet, ob erstmals ein AfD-Politiker in NRW einen OB-Posten erobern kann.

SPD und CDU hatten angekündigt, sich bei Stichwahlen gegenseitig zu unterstützen, um AfD-Politiker auf Spitzenposten zu verhindern. Auch in der Stadt Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) kam ein AfD-Bewerber in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt.

Sollte tatsächlich einer der AfD-Kandidaten den Chefsessel in einem Rathaus erringen, wäre er nicht der erste in Deutschland: Im August 2023 wurde in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt ein von der AfD nominierter Bewerber zum bundesweit ersten Bürgermeister gewählt. Im Dezember 2023 setzte sich ein parteiloser, aber von der AfD aufgestellter Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl im sächsischen Pirna durch.

Stichwahlen sind überall dort nötig, wo im ersten Durchgang vor zwei Wochen keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen holte. In landesweit 21 kreisfreien Städten gibt es heute Wahlduelle um die Oberbürgermeister-Posten und in 15 Kreisen um die Landratsämter. Außerdem werden noch in mehr als 100 kreisangehörigen Städten im zweiten Wahlgang Bürgermeister gewählt. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.

Grüne in mehreren Stichwahlen

In mehreren Städten treffen Politiker von CDU und Grünen in der Stichwahl aufeinander. In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf kämpft der amtierende Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) in der zweiten Runde gegen die Grünen-Politikerin Clara Gerlach.

In Münster trifft Grünen-Kandidat Tilman Fuchs auf Georg Lunemann (CDU). In Bonn und Aachen müssen sich die Grünen-Oberbürgermeisterinnen Katja Dörner und Sibylle Keupen in Stichwahlen CDU-Herausforderern stellen.

Wer holt die einstige SPD-Herzkammer?