Steinmeier-Nachfolge: Union will Bundespräsidenten stellen

Nächster Bundespräsident
Unionspolitiker für Steinmeier-Nachfolger aus eigenen Reihen

Von t-online
28.09.2025 - 07:05 UhrLesedauer: 2 Min.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Er mahnt an, das Völkerrecht bei internationalen Konflikten wie in Nahost zu beachten.Vergrößern des Bildes
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Seine Amtszeit endet im März 2027. (Quelle: Bernd von Jutrczenka)
Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darf nicht erneut kandidieren. Jetzt plädieren CDU-Politiker für eine Nachfolge aus den eigenen Reihen.

Führende CDU-Politiker fordern, dass die Nachfolge des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aus den eigenen Reihen kommen soll. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Manuel Hagel und Sebastian Lechner, die Vorsitzenden der mächtigen CDU-Landesverbände Baden-Württemberg und Niedersachsen.

"Nach zwei Amtszeiten von Frank-Walter Steinmeier ist es Zeit für einen Farbwechsel im Schloss Bellevue", sagte Lechner dem "Tagesspiegel". "Die Union hat hervorragendes Personal und kann Persönlichkeiten stellen, die Erfahrung, Integrationskraft sowie Glaubwürdigkeit für das höchste Staatsamt vereinen und das Amt unabhängig, würdevoll und im Sinne aller Deutschen ausfüllen würden. Dabei sollte die Union auch erstmals erfolgreich eine Frau für dieses Amt vorschlagen." Welche Kandidatin er für das Amt im Sinn hat, verrät er nicht.

Hagel argumentierte wiederum mit den Kräfteverhältnissen in der Bundesversammlung 2027. Nach jetzigem Stand wäre die Union hier mit Abstand die größte Fraktion. Der CDU-Politiker ließ auch Kritik an Steinmeier erkennen: "Ich wünsche mir in der Nachfolge von Herrn Steinmeier ein Staatsoberhaupt, das unser höchstes Staatsamt nicht nur verwaltet, sondern auch prägt – jemand, der in herausfordernden Zeiten Orientierung gibt, unser Land zusammenführt und echte Impulse setzt", sagte Hagel.

Entscheidend seien "Integrität, Ausstrahlung und Tiefgang". Selbstverständlich passe dieses Anforderungsprofil "auf einige ganz herausragende Frauen unserer bürgerlichen Volkspartei".

Steinmeier darf nicht erneut kandidieren

Die zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier endet im März 2027. Er amtiert seit 2017 und darf nicht erneut kandidieren.

Mit ihrer Forderung sind Lechner und Hagel nicht allein. Auch der rheinland-pfälzische CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder hatte zuvor für die Union den Anspruch erhoben, den nächsten Bundespräsidenten zu stellen.

"Zweimal hat die Union als stärkste politische Kraft dem Vorschlag eines SPD-Kandidaten zugestimmt. Ich finde: 2027 darf es gerne wieder ein Kandidat oder eine Kandidatin aus den Reihen der Union sein", sagte er dem "Tagesspiegel". Auch der CDU-Partei- und Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, gehe davon aus, dass die Union den nächsten Bundespräsidenten stelle.

Verwendete Quellen
Themen
Baden-WürttembergBundespräsidentCDUFrank-Walter SteinmeierFriedrich Merz
