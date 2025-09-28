Sensation in Dortmund Er bringt die SPD-Hochburg zu Fall
Bei den Kommunalwahlen in NRW gab es zum Teil überraschende Ergebnisse. Die Erwartungen an die neuen Oberbürgermeister in NRW sind groß. Ein Überblick.
Ein Überraschungssieger der CDU in Dortmund und erstmals ein grüner Rathaus-Chef in Münster: Bei der Stichwahl sind wichtige Entscheidungen gefallen, welche Oberbürgermeister künftig die Geschicke der großen Städte in Nordrhein-Westfalen lenken.
Dortmund: CDU-Mann erobert überraschend das Rathaus
Alexander Omar Kalouti ist der erste CDU-Politiker seit fast acht Jahrzehnten, der den Chefposten im Dortmunder Rathaus gewinnt und damit eine SPD-Hochburg zu Fall bringt. Er holte laut amtlichem Endergebnis in der drittgrößten Stadt Nordrhein-Westfalens 52,92 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer von der SPD, Thomas Westphal, kam auf 47,08 Prozent der Stimmen.
Kalouti, geboren in Beirut im Libanon und aufgewachsen in Deutschland. Dabei dürfte er den meisten Wählern bis vor Kurzem als Politiker kaum bekannt gewesen sein. Er war zuletzt als Leiter der Presseabteilung im Dortmunder Theater tätig. Politisch hat er bisher eher im Hintergrund gearbeitet, etwa im bayerischen Wirtschaftsministerium. Nun schreibt sich Kalouti auf die Fahnen, Dortmund zu einer "Modellstadt für Innovation und Zusammenhalt" machen zu wollen.
Studium und Beruf führten den 57-Jährigen unter anderem nach London, Berlin und Stuttgart. Er arbeitete an mehreren Theatern in Deutschland, will in der Ruhrgebietsstadt Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft besser verzahnen. Kalouti war mal FDP-Mitglied, ist erst vor einigen Jahren in die CDU eingetreten.
Seit Sonntag ist klar: Er wird er in der drittgrößten NRW-Stadt das OB-Amt antreten, nachdem die Rathausspitze zuvor sehr lange rot war – durchgängig seit Herbst 1946. Kaloutis Wahl bedeutet das Ende einer Ära, schließlich galt Dortmund stets als "Herzkammer der Sozialdemokratie" in Deutschland.
Köln: SPD-Mann Burmester übernimmt Millionenmetropole
Zehn Jahre wurde die größte Stadt Nordrhein-Westfalens von der parteilosen Henriette Reker regiert, jetzt übernimmt SPD-Mann Torsten Burmester. Der gebürtige Niedersachse ist alles andere als ein "waschechter" Kölner: weder dort geboren noch Typ "joviale Stimmungskanone". Stattdessen tritt er betont nüchtern auf und spricht leise. Aber offenbar war in Köln eine Mehrheit der Meinung, dass genau so jemand jetzt gebraucht wird.
"Sicherheit und Sauberkeit" stand auf Burmesters Plakaten. Denn die Vermüllung und Verwahrlosung der Stadt ist seit Monaten ein beherrschendes Thema. Burmester will hier eine spürbare Veränderung gleich in den ersten Wochen seiner Amtszeit bewirken.
Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa betonte der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbunds: "Um Köln zu führen, muss man nicht unbedingt Kölsch sprechen können. Aber man muss eins können: Man muss die Fähigkeit haben, auf Menschen zuzugehen." Diese Fähigkeit sprechen ihm selbst politische Gegner nicht ab.
Düsseldorf: Verwaltungsprofi bleibt am Ruder
Stephan Keller kann beides: Köln und Düsseldorf. Der 55-jährige CDU-Politiker bleibt weitere fünf Jahre Oberbürgermeister der NRW-Landeshauptstadt. Doch bevor Keller 2020 erstmals zum Düsseldorfer OB gewählt wurde, war er fast vier Jahre Stadtdirektor in Köln. In beiden Städten machte er sich einen guten Namen.
Bis 2016 war der promovierte Jurist bereits mehrere Jahre Dezernent für Recht, Ordnung und Verkehr in Düsseldorf. In diese Zeit fiel der Bau einer international beachteten neuen U-Bahnlinie. Keller bringt eine langjährige Verwaltungserfahrung mit sich, war auch mal Richter und gilt als effektiv.
Als Düsseldorfer Stadtoberhaupt baute Keller den Ordnungs- und Servicedienst der Stadt aus, auch um das Sicherheitsgefühl in der Altstadt zu stärken. Im Wahlkampf versprach er, die Straßen-Obdachlosigkeit zu beenden.
Im Sommer landete der dreifache Vater mit dem Badeverbot im Rhein einen Coup, nachdem dort mehrere Menschen ertrunken waren. Von Duisburg bis Köln folgten Städte am Rhein dem Düsseldorfer Vorbild. Heftig diskutiert wird in der Landeshauptstadt allerdings der geplante Opernneubau. Keller macht sich für das Milliardenprojekt stark.
Duisburg: Mit klaren Worten der AfD die Stirn geboten
Sören Link galt vielen zuletzt als Beispiel dafür, wie auch ein SPD-Politiker erfolgreich auf Themen wie Armutsmigration und ein schwindendes Sicherheitsgefühl der Menschen reagieren kann. Seit 13 Jahren ist der Duisburger Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt und wurde nun zum zweiten Mal wiedergewählt.
Link kämpft gegen Sozialleistungsmissbrauch – etwa mit großangelegten Kontrollen in Brennpunkt-Vierteln wie den berühmten "Weißen Riesen". Für den 49-Jährigen ist der Kampf gegen Sozialbetrug ein Kampf für soziale Gerechtigkeit – das sei man denen schuldig, die hart arbeiten und früh aufstehen, sagte er kürzlich. Auch von der Parteispitze forderte er zuletzt überraschend deutlich, sich wieder mehr für Arbeiter und soziale Gerechtigkeit einzusetzen.
Gelsenkirchen: Eine Sozialpolitikerin in der AfD-Hochburg
Andrea Henze tritt als Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen einen Job an, um den die SPD-Politikerin nicht viele beneiden werden. Die Erwerbslosigkeit ist hoch, Bilder heruntergekommener Straßenzüge sind schon fast sinnbildlich für Gelsenkirchen – und die leere Stadtkasse lässt der Politik kaum Handlungsspielraum. Außerdem wird die AfD-Fraktion im Stadtrat künftig genauso groß sein wie die von Henzes SPD.
Trotzdem betont die Sozialpolitikerin, sie finde Gelsenkirchen "unfassbar schön" und wolle die Stadt nach vorn bringen. Ihr Wahlprogramm hat sie selbstbewusst "Aufstiegsplan" genannt. Mit einem Fokus auf Kitas und Schulen soll Bildung zu einem "Motor des Aufstiegs" für Gelsenkirchen werden. Es gehe darum, "dass sich die Stimmung dreht und wir wieder mehr Selbstvertrauen spüren".
Essen: Amtsinhaber mit ruhiger Hand
Seit zehn Jahren steht Thomas Kufen an der Spitze der Essener Stadtverwaltung, gilt als ein pragmatischer Vertreter moderater Positionen. Im Wahlkampf hat der 52-jährige CDU-Politiker versprochen, Kurs zu halten – mit Haushaltsdisziplin und gleichzeitig Investitionen etwa in Bildung und öffentliche Sicherheit.
Dabei steht Essen vergleichsweise gut da, hat den Wandel von einer Stahl- und Bergbaustadt zum modernen Wirtschaftsstandort erfolgreicher gemeistert als andere im Ruhrgebiet. Helfen dürfte Kufen auch in der neuen Legislaturperiode, dass er als geschickter Strippenzieher gilt, der im Land und im Bund gut vernetzt ist.
Münster: Erstmals Grüner im OB-Amt
Die CDU hat in den vergangenen Jahrzehnten in Münster, der westfälischen Uni-, Versicherungs- und Bischofsstadt, mit einer kurzen Ausnahme immer den Oberbürgermeister gestellt. Zuletzt war das Markus Lewe. Jetzt hat der dreifache Vater Tilman Fuchs diese CDU-Hochburg für die Grünen erobert. Und damit das vollendet, was sich im Rat der Stadt seit Jahren angedeutet hatte: Das bürgerlich-konservative Lager hatte im Rat der Stadt keine Mehrheit mehr. Die Politik in der Stadt wurde zuletzt von Grünen, SPD, Linken und Volt dominiert.
Fuchs ist bekennender Fan des Fußball-Zweitligisten Preußen Münster. Die Stadt verlassen hat der 55-Jährige nur für den Job, nicht als Wohnort. "Ich bin stolz, Münsteraner zu sein", sagte er im Wahlkampf den "Westfälischen Nachrichten". Fuchs ist Dezernent für Schule, Sport, Kultur und Jugend im Kreis Steinfurt.
Hagen: CDU-Mann will gegen Schrotthäuser vorgehen
Seit fast vier Jahren ist Dennis Rehbein Kreisvorsitzender der CDU in Hagen. Im Wahlkampf hatte er auch das Problem krimineller Geschäftsmodelle rund um Schrottimmobilien und Sozialleistungsmissbrauch angesprochen. Diese Missstände werde er prioritär angehen, hatte der 36-Jährige versichert.
Der Bankkaufmann präsentierte sich zudem als tief verwurzelter Hagener, der seiner strukturschwachen Stadt wieder zu mehr Selbstbewusstsein und einer erstarkten Wirtschaft verhelfen will.
Anders als in vielen Ruhrgebietsstädten mit traditioneller SPD-Dominanz hatte die CDU in Hagen in den vergangenen zwei Jahrzehnten bei den Stadtratswahlen meist die Nase vorn, so auch 2020 und 2025. Einen eigenen OB-Kandidaten jedoch hatte sie seit 2009 nicht ins Rennen geschickt. Rehbein löst nun den parteilosen Erik O. Schulz ab, der nicht mehr angetreten war.
- Nachrichtenagentur dpa