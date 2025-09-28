Sensation in Dortmund Er bringt die SPD-Hochburg zu Fall

Von dpa , afp Aktualisiert am 29.09.2025 - 01:51 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Er rang der SPD erstmals nach Jahrzehnten den OB-Posten in Dortmund ab: Alexander Omar Kalouti. (Quelle: Dieter Menne/dpa/dpa-bilder)

Bei den Kommunalwahlen in NRW gab es zum Teil überraschende Ergebnisse. Die Erwartungen an die neuen Oberbürgermeister in NRW sind groß. Ein Überblick.

Ein Überraschungssieger der CDU in Dortmund und erstmals ein grüner Rathaus-Chef in Münster: Bei der Stichwahl sind wichtige Entscheidungen gefallen, welche Oberbürgermeister künftig die Geschicke der großen Städte in Nordrhein-Westfalen lenken.

Dortmund: CDU-Mann erobert überraschend das Rathaus

Alexander Omar Kalouti ist der erste CDU-Politiker seit fast acht Jahrzehnten, der den Chefposten im Dortmunder Rathaus gewinnt und damit eine SPD-Hochburg zu Fall bringt. Er holte laut amtlichem Endergebnis in der drittgrößten Stadt Nordrhein-Westfalens 52,92 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer von der SPD, Thomas Westphal, kam auf 47,08 Prozent der Stimmen.

Kalouti, geboren in Beirut im Libanon und aufgewachsen in Deutschland. Dabei dürfte er den meisten Wählern bis vor Kurzem als Politiker kaum bekannt gewesen sein. Er war zuletzt als Leiter der Presseabteilung im Dortmunder Theater tätig. Politisch hat er bisher eher im Hintergrund gearbeitet, etwa im bayerischen Wirtschaftsministerium. Nun schreibt sich Kalouti auf die Fahnen, Dortmund zu einer "Modellstadt für Innovation und Zusammenhalt" machen zu wollen.

Studium und Beruf führten den 57-Jährigen unter anderem nach London, Berlin und Stuttgart. Er arbeitete an mehreren Theatern in Deutschland, will in der Ruhrgebietsstadt Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft besser verzahnen. Kalouti war mal FDP-Mitglied, ist erst vor einigen Jahren in die CDU eingetreten.

Seit Sonntag ist klar: Er wird er in der drittgrößten NRW-Stadt das OB-Amt antreten, nachdem die Rathausspitze zuvor sehr lange rot war – durchgängig seit Herbst 1946. Kaloutis Wahl bedeutet das Ende einer Ära, schließlich galt Dortmund stets als "Herzkammer der Sozialdemokratie" in Deutschland.

Köln: SPD-Mann Burmester übernimmt Millionenmetropole

Zehn Jahre wurde die größte Stadt Nordrhein-Westfalens von der parteilosen Henriette Reker regiert, jetzt übernimmt SPD-Mann Torsten Burmester. Der gebürtige Niedersachse ist alles andere als ein "waschechter" Kölner: weder dort geboren noch Typ "joviale Stimmungskanone". Stattdessen tritt er betont nüchtern auf und spricht leise. Aber offenbar war in Köln eine Mehrheit der Meinung, dass genau so jemand jetzt gebraucht wird.

"Sicherheit und Sauberkeit" stand auf Burmesters Plakaten. Denn die Vermüllung und Verwahrlosung der Stadt ist seit Monaten ein beherrschendes Thema. Burmester will hier eine spürbare Veränderung gleich in den ersten Wochen seiner Amtszeit bewirken.