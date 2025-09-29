Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Neue Befugnisse für die Bundeswehr und ein Kompetenzzentrum: Innenminister Dobrindt reagiert mit Versprechungen auf die Drohnensichtungen in Europa. Bleibt zu hoffen, dass der Minister das genauso ernst nimmt wie die Migrationspolitik.

Drohnensichtungen in Dänemark und Norwegen schrecken Europa auf. Auch in Schleswig-Holstein wurden Flugkörper gesichtet. Es ist nicht sicher, wer hinter all diesen Zwischenfällen steckt. Die Vermutung, dass Russland seine Finger in vielen Fällen im Spiel hat, liegt aber nahe. Wieder einmal zeigt sich auf schmerzhafte Weise, wie verwundbar Deutschland und seine Partner sind.

Auftritt Innenminister Alexander Dobrindt: Der CSU-Politiker kündigt vollmundig eine "Zeitenwende" bei der inneren Sicherheit an. "Stärke, Schutz und Schlagkraft", verspricht der Minister im Bundestag. All das ist schön und gut, doch neue Regelungen allein lösen das eigentliche Problem Deutschlands nicht.

Dobrindt hat ein Drohnenabwehrzentrum angekündigt. Dort sollen die Kompetenzen von Bund und Ländern gebündelt werden. Außerdem soll das Luftsicherheitsgesetz neu gefasst werden, damit künftig auch die Bundeswehr Drohnen abschießen darf. Noch in diesem Herbst soll das Gesetz vorliegen. Das klingt tatsächlich nach lobenswertem Aktivismus.

Das Lob wird allerdings dadurch geschmälert, dass die rot-grüne Minderheitsregierung bereits Anfang des Jahres eine entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg gebracht hat. Daraus wurde dann nichts mehr. Aber die schwarz-rote Regierung ist seit Mai im Amt. Passiert ist seitdem offenbar – nichts.

Maßnahmen sind überfällig

Nun kann man sagen: besser spät als nie. Es ist gut, wenn das Kompetenzgerangel in Deutschland ein Ende hat. Es ist überfällig, dass Wissen gebündelt wird und im Idealfall neue Fähigkeiten entwickelt werden. Das Kompetenzzentrum nimmt also besser heute als morgen seine Arbeit auf. Und es ist sinnvoll, wenn es rechtlich klare Befugnisse für die Bundeswehr zum Abschuss von Drohnen gibt, zumal die Polizei damit technisch überfordert wäre.

Doch der Abschuss von Drohnen ist in der Praxis das allerletzte Mittel. Die Risiken sind schwer kalkulierbar. Trümmer könnten herabstürzen und Menschen oder Gebäude treffen. Besonders in dicht besiedelten Gebieten oder an Flughäfen ist der Abschuss einer Drohne kein probates Mittel zur Abwehr. Das Ausschalten der Drohne mit Waffeneinsatz bleibt die Ultima Ratio. Die Debatte darüber lenkt vom eigentlichen Problem ab.

Deutschland muss aufholen – und zwar schnell