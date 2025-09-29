Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Dobrindts Drohnen-Versprechen Deutschland ist wie immer viel zu spät
Neue Befugnisse für die Bundeswehr und ein Kompetenzzentrum: Innenminister Dobrindt reagiert mit Versprechungen auf die Drohnensichtungen in Europa. Bleibt zu hoffen, dass der Minister das genauso ernst nimmt wie die Migrationspolitik.
Drohnensichtungen in Dänemark und Norwegen schrecken Europa auf. Auch in Schleswig-Holstein wurden Flugkörper gesichtet. Es ist nicht sicher, wer hinter all diesen Zwischenfällen steckt. Die Vermutung, dass Russland seine Finger in vielen Fällen im Spiel hat, liegt aber nahe. Wieder einmal zeigt sich auf schmerzhafte Weise, wie verwundbar Deutschland und seine Partner sind.
Auftritt Innenminister Alexander Dobrindt: Der CSU-Politiker kündigt vollmundig eine "Zeitenwende" bei der inneren Sicherheit an. "Stärke, Schutz und Schlagkraft", verspricht der Minister im Bundestag. All das ist schön und gut, doch neue Regelungen allein lösen das eigentliche Problem Deutschlands nicht.
Dobrindt hat ein Drohnenabwehrzentrum angekündigt. Dort sollen die Kompetenzen von Bund und Ländern gebündelt werden. Außerdem soll das Luftsicherheitsgesetz neu gefasst werden, damit künftig auch die Bundeswehr Drohnen abschießen darf. Noch in diesem Herbst soll das Gesetz vorliegen. Das klingt tatsächlich nach lobenswertem Aktivismus.
Das Lob wird allerdings dadurch geschmälert, dass die rot-grüne Minderheitsregierung bereits Anfang des Jahres eine entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg gebracht hat. Daraus wurde dann nichts mehr. Aber die schwarz-rote Regierung ist seit Mai im Amt. Passiert ist seitdem offenbar – nichts.
Maßnahmen sind überfällig
Nun kann man sagen: besser spät als nie. Es ist gut, wenn das Kompetenzgerangel in Deutschland ein Ende hat. Es ist überfällig, dass Wissen gebündelt wird und im Idealfall neue Fähigkeiten entwickelt werden. Das Kompetenzzentrum nimmt also besser heute als morgen seine Arbeit auf. Und es ist sinnvoll, wenn es rechtlich klare Befugnisse für die Bundeswehr zum Abschuss von Drohnen gibt, zumal die Polizei damit technisch überfordert wäre.
Doch der Abschuss von Drohnen ist in der Praxis das allerletzte Mittel. Die Risiken sind schwer kalkulierbar. Trümmer könnten herabstürzen und Menschen oder Gebäude treffen. Besonders in dicht besiedelten Gebieten oder an Flughäfen ist der Abschuss einer Drohne kein probates Mittel zur Abwehr. Das Ausschalten der Drohne mit Waffeneinsatz bleibt die Ultima Ratio. Die Debatte darüber lenkt vom eigentlichen Problem ab.
Deutschland muss aufholen – und zwar schnell
Viel wichtiger ist, dass Deutschland ausreichend befähigt wird, weniger riskante Maßnahmen anzuwenden. Statt mit scharfer Munition zu reagieren, können Behörden die Drohne elektronisch stören oder per Funkübertragung vom Betreiber trennen. Alternativ gibt es Fangnetze oder speziell ausgerüstete Abfangdrohnen, die die Geräte kontrolliert einholen und Beweise sichern, anstatt sie zu zerstören.
Fachleute warnen allerdings, dass diese Methoden in Deutschland flächenmäßig nicht verfügbar sind. Der "Bild"-Zeitung sagte ein namentlich nicht genannter hochrangiger Mitarbeiter der deutschen Rüstungsindustrie: "Die deutsche Drohnenabwehr ist nahezu nicht existent." Deutschland befindet sich also im besten Fall auf Aufholkurs. Mal wieder. Das sollte uns alarmieren. Ohne ausreichende Abwehrsysteme bleibt Deutschland dauerhaft verwundbar. Da hilft auch die beste Gesetzesänderung nicht.
Kaum vorstellbar, dass die technischen Defizite innerhalb weniger Wochen oder Monate aufgeholt werden. Es ist wieder einmal erschreckend, dass die Verantwortlichen erst im Angesicht der Gefahr unter Zugzwang geraten.
Klar, Jammern bringt nun nichts, es hilft nur der Blick nach vorn: Jetzt muss schnell nachgesteuert werden, richtig Geld in die Hand genommen werden. Es braucht eine problemlose Abstimmung zwischen Innen- und Verteidigungsministerium. Angesichts der russischen Bedrohung muss für Dobrindt der Schutz der Infrastruktur mindestens dieselbe Priorität haben wie seine Migrationswende.
- Eigene Gedanken
- Material der Nachrichtenagentur dpa