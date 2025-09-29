Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie gewinnt man gegen die AfD? Besonders, wenn die Bedingungen schwierig sind? Der frisch gewählte CDU-Oberbürgermeister von Hagen muss es wissen. Ein Gespräch.

Was kann Friedrich Merz von den Bürgermeisterwahlen in Nordrhein-Westfalen lernen? Auch darum wird es an diesem Montag in Düsseldorf gehen, neben den obligatorischen Glückwünschen für die Sieger. Der Bundeskanzler nimmt nach den Stichwahlen an einer Sitzung des CDU-Landesvorstands teil.

Dort wird er auch auf Dennis Rehbein treffen. Rehbein, 36 Jahre alt, hat sich am Sonntag in Hagen gegen seinen Konkurrenten von der AfD durchgesetzt und ist jetzt neuer Oberbürgermeister der Stadt am Rande des Ruhrgebiets. Wie hat er das gemacht? Und was kann die Bundes- und Landespolitik davon lernen? Das erklärt Dennis Rehbein im Gespräch.

t-online: Herr Rehbein, wie gewinnt man in Hagen eine Bürgermeisterwahl gegen die AfD?

Dennis Rehbein: Indem man akribisch im Team arbeitet. Wir haben unsere Themen gesetzt und dann ganz viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt: an Wahlkampfständen, auf Märkten, auf Social Media und indem wir unzählige Meter von Tür zu Tür gegangen sind.

Welche Themen waren das?

In Hagen haben wir viele tolle Dinge, über die wir auch immer wieder sprechen müssen: der Spitzen- und Leistungssport zum Beispiel. Aber natürlich gibt es auch viele Probleme, die wir angesprochen haben.

Welche?

Die Infrastruktur ist vielerorts marode, das regt die Menschen auf. Das beginnt bei den Brücken, die Ebene II hier ist gesperrt. Aber auch das Cuno-Berufskolleg, eine große Berufsschule, die wegen Brandschutzmängeln gerade nicht genutzt werden kann. Da haben 3.500 Schüler jetzt keinen Platz, was auch den Unternehmen schadet. Das treibt die Menschen hier sehr um. Es sind die Themen, die Menschen im Alltag betreffen. Da haben wir im Wahlkampf den Finger in die Wunde gelegt. Und jetzt müssen wir die Antworten liefern.

Sind das auch die Themen, von denen die AfD in Hagen profitiert hat?

Zum Teil schon. Die Unzufriedenheit der Menschen ist hier hoch. Hinzu kommt ein Thema, das jetzt ja auch überregional bekannt geworden ist: der Sozialmissbrauch. Das regt die Leute auf. Sie sagen mir: Wir haben 40 Jahre gearbeitet und kriegen nur eine kleine Rente, und die kriegen das Geld hinterhergeworfen. Ich habe die Sorge, dass dadurch der Zusammenhalt in unserer Stadt stark bröckelt.