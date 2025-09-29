Als kommissarische Geschäftsführerin ließ Maaßen Stefanie Huss einsetzen. Sie ist beim Verein Werteunion zugleich Regionalbeauftragte für den Osten und die Schwester von Matilda Huss. Mathilda Huss ist eine enge Maaßen-Vertraute, die Hausherrin in der Potsdamer Villa Adlon. Die Villa war im Januar 2024 durch "Correctiv"-Recherchen über ein "Geheimtreffen" zu "Remigration" bekannt geworden: Der rechte Kampfbegriff bezeichnet die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund. In den Vorstellungen von Martin Sellner, Referent in Potsdam, schließt das auch solche mit deutscher Staatsangehörigkeit ein.

Außerdem fasste der Vorstand offenbar einen Beschluss, dass sich Jörg Meuthen parteischädigend verhalten habe. Damit könnte auch dessen Rauswurf vorbereitet werden. Maaßen ließ zudem die Aufnahme neuer Mitglieder in den Vorstand beschließen, er verfügt jetzt über eine deutliche Mehrheit. Der abgelöste Parteijustiziar Claus-Peter Martens: "Maaßen verhält sich wie jemand, der aus einem Legokasten Figuren auf ein Brett setzt, gerade wie er will. Und er glaubt, er kann das einfach machen."

Pantel: "Könnte spekulieren, dass Maaßen Hülle für die AfD will"

Die über das Wochenende abgesägte bisherige stellvertretende Vorsitzende Pantel sagte t-online: "Maaßen hofft, dass er mit seinem völlig willkürlichen Vorgehen durchkommt und Fakten schafft und der Rechtsstaat nicht funktioniert." Sie wirft ihm zudem vor, er nutze eine "Einschüchterungs- und Zermürbungsstrategie, die er vielleicht beim Geheimdienst gelernt hat". Maaßen habe sie nach dem ersten weitreichenden Beschluss gegen seine Person im Vorstand zum Rücktritt aufgefordert und ihr gesagt, er könne auch anders. Das zeige sich jetzt.

Pantel geht noch weiter: "Herr Maaßen macht auf mich nicht den Eindruck, dass er irgendwie am Fortkommen der Werteunion interessiert ist, nicht an Mitgliederwerbung oder auch an Veranstaltungen. Man könnte spekulieren, dass er eine fertige Hülle bereithalten will, wenn es zu einem Verbot der AfD kommen sollte."

Pantel will nun gerichtliche Schritte einleiten: Per einstweiliger Verfügung will sie die Beschlüsse aufheben lassen und die Mitgliederrechte für sich und Schwarzer wiederherstellen. Beim Parteischiedsgericht gibt es Zweifel an der schnellen Handlungsfähigkeit: Der Vorsitzende der Kammer ist vor wenigen Tagen zurückgetreten. In einem anderen Streit, dabei geht es um den Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, habe das Schiedsgericht auch keinen Eilbeschluss treffen wollen. Pantel: "Maaßen denkt, er kann Fakten schaffen, weil die Justiz so überlastet ist. Deshalb hoffen wir, dass er sich täuscht und ein ordentliches Gericht entscheidet." Pantel war am Montag deshalb in Gespräch mit Juristen.