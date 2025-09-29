Heute im TV: einer der besten ARD-Filme

Von dpa Aktualisiert am 29.09.2025 - 12:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

AfD-Chefin Alice Weidel: Der hessische Landesverband ihrer Partei steht unter "Verdacht einer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebung". (Quelle: photowerkstatt.de/imago-images-bilder)

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden: Der AfD-Landesverband bleibt Verdachtsfall. Damit reagiert das Gericht auf Beschwerden der Partei.

Der Verfassungsschutz in Hessen darf den AfD-Landesverband weiterhin als Verdachtsfall einstufen und beobachten. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden, wie das Gericht mitteilte. Bestätigt wurde damit unter anderem eine vorhergehende Entscheidung im Eilverfahren des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom November 2023.

Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte vor rund drei Jahren die Einstufung vorgenommen, dass die AfD in Hessen ein rechtsextremer Verdachtsfall ist. Im November 2023 entschied das Verwaltungsgericht Wiesbaden, dass die hessische AfD beobachtet werden darf. Die AfD war unter anderem deshalb vor den Verwaltungsgerichtshof gezogen. Strittig war auch, ob diese Einstufung als Verdachtsfall öffentlich gemacht werden darf.

Gericht sieht tatsächliche Anhaltspunkte

Das Landesamt für Verfassungsschutz hatte argumentiert, es bestehe beim AfD-Landesverband der Verdacht einer gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Bestrebung. Der Verwaltungsgerichtshof hielt in seinem Beschluss fest, dass es dafür tatsächliche Anhaltspunkte gebe.

Das Verwaltungsgericht als Vorinstanz habe etwa in Abwägung mit der Meinungsfreiheit unter anderem zutreffend angenommen, dass die AfD für einen sogenannten ethnischen Volksbegriff eintrete. Es gebe außerdem hinreichende Aussagen, die sich "gegen die Menschenwürde von Ausländern, insbesondere Asylsuchenden, als ethnisch "Fremde" richteten".