Auf Video festgehalten AfD-Politiker beschimpfen sich auf offener Bühne

Von t-online , KON 29.09.2025 - 13:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Mann bei einer AfD-Kundgebung (Symbolbild): Eine Podiumsdiskussion in Niedersachsen eskalierte komplett. (Quelle: IMAGO/Udo Herrmann/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eigentlich wollte die AfD mit einer Informationsveranstaltung in Niedersachsen neue Wähler erreichen. Schon nach wenigen Minuten wird es chaotisch.

Bei einer AfD-Veranstaltung im niedersächsischen Seesen ist am vergangenen Freitag ein interner Streit des Kreisvorstands Goslar eskaliert. Bei dem eigentlich als "Bürgerdialog" angekündigten Termin kam es zu lautstarken Anschuldigungen unter den Vorstandsmitgliedern, darunter auch Gewaltandrohungen. Teile des Publikums mischten sich in den Streit ein. Das Chaos wurde von einem anwesenden YouTuber festgehalten.

Loading...

Bereits wenige Minuten nach Beginn der Veranstaltung griff Kreisvorstand Main Müller zum Mikrofon und erhob Anschuldigungen. Er warf Teilen seines Vorstands vor, ihn "seit Wochen mit gefälschten E-Mails, mit Sprachnachrichten, die zusammengeschnitten wurden" unter Druck zu setzen. Nach neun Minuten wurde ihm das Mikrofon abgedreht, um die Situation zu beruhigen – allerdings erfolglos.

Wüste Beleidigungen vor laufender Kamera

Im Anschluss übernahm Dirk Brandes, Fraktionsgeschäftsführer der AfD-Regionsfraktion Hannover und Bundestagsabgeordneter für die AfD, das Publikumsmikrofon. Er erhob massive Vorwürfe gegen Müller. Schließlich sagte der niedersächsische Landtagsabgeordnete Omid Najafi zu Müller: "Halt du die Fresse". Außerdem warf er ihm vor, ihn gefragt zu haben, die Auseinandersetzung "vor der Tür" fortzusetzen.

Empfohlener externer Inhalt Youtube Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Youtube-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Müller rief von der Bühne, dass er bei der kommenden Wahl wieder für den Posten des Kreisvorstandes antreten wird – dann werde man sehen, für wen sich die Mitglieder des Ortsverbandes entscheiden. Die Ansage wurde vom Publikum lautstark bejubelt.