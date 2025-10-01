Bundespolizei Krankenstand ist "alarmierend hoch"

Seit Herbst 2024: Es wird in Deutschland an allen Landbinnengrenzen kontrolliert. (Archivbild)

Der Krankenstand bei der Bundespolizei ist traditionell hoch. Politiker und Gewerkschaft warnen mit Blick auf die verstärkten Grenzkontrollen vor zusätzlicher Belastung.

Die Grünen-Politikerin Irene Mihalic kritisiert angesichts eines "alarmierend hohen" Krankenstands bei der Bundespolizei das Festhalten von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) an den verstärkten Grenzkontrollen. Der Krankenstand sei ein weiterer "Hinweis auf die enorme Belastung der Beamtinnen und Beamten", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion t-online.

"Auch in dieser Hinsicht ist es unverständlich, dass Bundesinnenminister Dobrindt an den personalintensiven Grenzkontrollen festhält und die Beamtinnen und Beamten fortgesetzt an ihre Belastungslimits bringt", so Mihalic. Die Gesundheit der Einsatzkräfte sei ein wertvolles Gut, das für den Bundesinnenminister allerhöchste Priorität haben sollte. "Mit immer höheren Krankenständen lässt sich vor allem bei den vielfältigen und gewachsenen Aufgaben der Bundespolizei auch das Versprechen nach mehr Sicherheit nicht seriös erfüllen", mahnt Mihalic.

Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen geht hervor, dass Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei im Jahr 2024 insgesamt 977.771 Arbeitstage krankheitsbedingt ausfielen. Diese Zahl umfasst sowohl den Polizeivollzugsdienst als auch den Verwaltungsdienst. Umgerechnet ergibt das eine Krankenquote von 9,3 Prozent – also konnte fast jeder zehnte mögliche Arbeitstag nicht geleistet werden.

Besonders ins Gewicht fallen dabei die langfristigen Krankheitsfälle: Bei Ausfallzeiten von mehr als sechs Wochen lag die Quote bei 3,82 Prozent. Das zeigt, dass nicht nur kurzfristige Erkrankungen wie Erkältungen den Dienstbetrieb belasten, sondern auch längerfristige gesundheitliche Probleme eine Rolle spielen. Die Angaben stammen aus der Jahreskrankenstatistik des Bundesinnenministeriums. Für das Jahr 2025, in dem durchgehend an der Grenze kontrolliert wird, liegen noch keine Zahlen vor.

Polizeibeamte überdurchschnittlich gesund bei Dienstantritt

Die Krankenquote bei der Bundespolizei ist seit Jahren überdurchschnittlich hoch und liegt über dem allgemeinen Krankenstand in Deutschland, der meist bei um die fünf Prozent liegt. Auf Anfrage lieferte das Bundesinnenministerium keine Vergleichswerte zur Krankenquote bei der Bundespolizei für die Vorjahre. Dazu, ob die Daten im Ministerium nicht vorliegen, machte die Behörde auf Nachfrage keine Angabe.