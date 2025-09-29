t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandInnenpolitik

Annalena Baerbock: Wadephul überrascht Vorgängerin bei UN-Antrittsbesuch

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMann findet Millionen-Gewinn in Jacke
TextZwei Royals von Weihnachtsfest ausgeladen
TextVier Leichen gefunden: Vater soll Täter sein
TextTrump droht mit 100 Prozent Zoll auf Filme
TextToter in Flugzeug gefunden

Besuch des neuen UN-Büros
"Wow": Wadephul von Baerbock in New York überrascht

Von t-online
Aktualisiert am 29.09.2025 - 18:11 UhrLesedauer: 1 Min.
Germany New ChancellorVergrößern des Bildes
Annalena Baerbock und ihr Nachfolger Johann Wadephul. (Archivbild) (Quelle: Ralf Hirschberger)
News folgen

Johann Wadephul macht seinen Antrittsbesuch bei Annalena Baerbock in New York. Dort legt er ein einmütiges Geständnis ab.

Annalena Baerbock arbeitet jetzt als Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York. Aber natürlich ist sie in Deutschland nicht vergessen. Beobachter verfolgen aufmerksam ihre Social-Media-Aktivitäten. "Mein Credo war immer, man darf niemals so abhärten, dass man nicht mehr offen und empathisch bleibt", sagte Baerbock zuletzt der "Süddeutschen Zeitung" und betonte: "Verhärtung ist Gift aus meiner Sicht für gute Politik."

Loading...

Vergangene Woche gab's ein wenig Gegengift. Baerbocks Nachfolger, Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), war zur UN-Vollversammlung gekommen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) war wegen der parallelen Etatdebatte im Bundestag verhindert. Und auch Wadephul hatte Probleme. Er musste zwischen New York und Berlin pendeln. Im Privatflieger. Denn auch sein Haushaltsposten wurde im Plenum verhandelt.

Baerbock und Wadephul in der Generalversammlung

Empfohlener externer Inhalt
Instagram
Instagram

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

In New York zeigte sich Wadephul beim Antrittsbesuch bei der "Präsidentin der 80. Generalversammlung der UN", wie Baerbocks neues Amt jetzt heißt, sehr offenherzig. Der Minister aus Berlin war nach einem Bericht des "Münchner Merkur" von der Größe der Räumlichkeiten der Abteilung der Präsidentin überrascht. "Wow" entfuhr es Wadephul demnach, als er Baerbocks Arbeitszimmer betrat.

Das Büro bietet einen herrlichen Blick über New York. "Da hast du dich definitiv verbessert", gestand Wadephul und erinnerte an das Berliner Panorama des Auswärtigen Amts. "Von unserem Büro haben wir doch schön auf diesen Innenhof geblickt." Wadephul bezieht sich hier auf den Dienstsitz am Werderschen Markt an einem Seitenarm der Spree.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Annalena BaerbockBundestagCDUDeutschlandFriedrich MerzJohann WadephulNew YorkUN - Vereinte Nationen
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom