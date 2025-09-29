Vier Leichen gefunden: Vater soll Täter sein

Von t-online Aktualisiert am 29.09.2025 - 18:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Annalena Baerbock und ihr Nachfolger Johann Wadephul. (Archivbild) (Quelle: Ralf Hirschberger)

Johann Wadephul macht seinen Antrittsbesuch bei Annalena Baerbock in New York. Dort legt er ein einmütiges Geständnis ab.

Annalena Baerbock arbeitet jetzt als Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York. Aber natürlich ist sie in Deutschland nicht vergessen. Beobachter verfolgen aufmerksam ihre Social-Media-Aktivitäten. "Mein Credo war immer, man darf niemals so abhärten, dass man nicht mehr offen und empathisch bleibt", sagte Baerbock zuletzt der "Süddeutschen Zeitung" und betonte: "Verhärtung ist Gift aus meiner Sicht für gute Politik."

Vergangene Woche gab's ein wenig Gegengift. Baerbocks Nachfolger, Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), war zur UN-Vollversammlung gekommen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) war wegen der parallelen Etatdebatte im Bundestag verhindert. Und auch Wadephul hatte Probleme. Er musste zwischen New York und Berlin pendeln. Im Privatflieger. Denn auch sein Haushaltsposten wurde im Plenum verhandelt.

Baerbock und Wadephul in der Generalversammlung

In New York zeigte sich Wadephul beim Antrittsbesuch bei der "Präsidentin der 80. Generalversammlung der UN", wie Baerbocks neues Amt jetzt heißt, sehr offenherzig. Der Minister aus Berlin war nach einem Bericht des "Münchner Merkur" von der Größe der Räumlichkeiten der Abteilung der Präsidentin überrascht. "Wow" entfuhr es Wadephul demnach, als er Baerbocks Arbeitszimmer betrat.