Besuch des neuen UN-Büros "Wow": Wadephul von Baerbock in New York überrascht
Johann Wadephul macht seinen Antrittsbesuch bei Annalena Baerbock in New York. Dort legt er ein einmütiges Geständnis ab.
Annalena Baerbock arbeitet jetzt als Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York. Aber natürlich ist sie in Deutschland nicht vergessen. Beobachter verfolgen aufmerksam ihre Social-Media-Aktivitäten. "Mein Credo war immer, man darf niemals so abhärten, dass man nicht mehr offen und empathisch bleibt", sagte Baerbock zuletzt der "Süddeutschen Zeitung" und betonte: "Verhärtung ist Gift aus meiner Sicht für gute Politik."
Vergangene Woche gab's ein wenig Gegengift. Baerbocks Nachfolger, Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), war zur UN-Vollversammlung gekommen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) war wegen der parallelen Etatdebatte im Bundestag verhindert. Und auch Wadephul hatte Probleme. Er musste zwischen New York und Berlin pendeln. Im Privatflieger. Denn auch sein Haushaltsposten wurde im Plenum verhandelt.
- Überblick: Alle Entwicklungen im US-Newsblog
- Mutmaßung: Spekulation über Baerbocks neues Amt
Baerbock und Wadephul in der Generalversammlung
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
In New York zeigte sich Wadephul beim Antrittsbesuch bei der "Präsidentin der 80. Generalversammlung der UN", wie Baerbocks neues Amt jetzt heißt, sehr offenherzig. Der Minister aus Berlin war nach einem Bericht des "Münchner Merkur" von der Größe der Räumlichkeiten der Abteilung der Präsidentin überrascht. "Wow" entfuhr es Wadephul demnach, als er Baerbocks Arbeitszimmer betrat.
Das Büro bietet einen herrlichen Blick über New York. "Da hast du dich definitiv verbessert", gestand Wadephul und erinnerte an das Berliner Panorama des Auswärtigen Amts. "Von unserem Büro haben wir doch schön auf diesen Innenhof geblickt." Wadephul bezieht sich hier auf den Dienstsitz am Werderschen Markt an einem Seitenarm der Spree.
- merkur.de: Außenminister Wadephul kommt bei Blick in Baerbocks Büro aus dem Staunen nicht heraus
- sueddeutsche.de: Nach mir der Shitstorm (Bezahlschranke)