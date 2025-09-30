Debatte um Social Media bei "Hart aber fair" TikToker liefert sich Wortgefecht mit Ex-Ministerin

Von Charlotte Zink Aktualisiert am 30.09.2025 - 11:18 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der 25-jährige Levi Penell ist ein Webvideoproduzent. Sein TikTok-Account hat über 630.000 Follower. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Louis Klamroth hat mit seinen Gästen über soziale Medien diskutiert. CDU-Frau Kristina Schröder stand mit einer Meinung alleine da.

Sind wir machtlos gegen die sozialen Medien? Diese Frage hat Louis Klamroth am Montagabend mit seinen Gästen diskutiert. Lebhaft wurde es, als es darum ging, wie mit feindlichen Beiträgen und Kommentaren in sozialen Netzwerken umzugehen sei. Sie werde "unruhig", wenn gesagt werde, "Hass und Hetze" im Internet müssten "bekämpft" werden, erklärte die frühere Bundesfamilienministerin Kristina Schröder.

Loading...

Die Gäste

Levi Penell, Content-Creator und Podcaster

Content-Creator und Podcaster Kristina Schröder (CDU), frühere Bundesfamilienministerin

frühere Bundesfamilienministerin Nicolas Schmelzer, Lehrer und TikTok-Influencer

Lehrer und TikTok-Influencer Petra Gerster, Journalistin und Autorin

Journalistin und Autorin Chan-jo Jun, Rechtsanwalt

Der Grund: Diese Bekämpfung richte sich häufig auch gegen Inhalte, die nicht rechtswidrig seien. Im Rechtsstaat müsse jedoch stets gelten: "Was nicht verboten ist, ist erlaubt", so die CDU-Frau unter Verweis auf die Meinungsfreiheit. Eine Meldestelle für Inhalte, die nicht strafbar seien, halte sie deswegen für "hochproblematisch", stellte sie klar.

Gegenrede bekam Schröder von mehreren Seiten. So auch von Rechtsanwalt Chan-jo Jun, der sich gegen Hass im Netz engagiert. Der Verweis auf die Meinungsfreiheit sei ein "Strohmann, der immer wieder aufgestellt wird", kritisierte der Jurist und stellte klar, dass niemand gefordert habe, Inhalte, die Teil der Meinungsfreiheit seien, zu entfernen. Es gebe jedoch auch rechtswidrige Inhalte jenseits der Strafbarkeitsgrenze, erklärte er. So beispielsweise, wenn jemand die Privatadresse eines anderen veröffentliche – das verletze das Persönlichkeitsrecht.

Kristina Schröder bekommt Gegenwind

Journalistin Petra Gerster forderte, die Netzwerk-Betreiber zur Verantwortung zu ziehen. "Nicht nur bei rechtswidrigen Inhalten", sondern auch, wenn Misogynie, Rassismus oder Antisemitismus zum Ausdruck gebracht würden. "Das ist keine Meinungsfreiheit", stellte sie klar.

CDU-Frau Schröder war mit diesem Vorschlag nicht einverstanden. "Wollen Sie eine neue Kategorie aufmachen 'Nicht rechtswidrig, aber trotzdem verboten'?", fragte sie nach. Wenn es beispielsweise um Misogynie oder Rassismus gehe, sei es umstritten, was überhaupt darunter falle, so die Politikerin und hinterfragte, wer das definieren solle. Gerster verwies auf die im Grundgesetz verbürgten Werte.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Schröder ließ sich davon nicht überzeugen. Sie habe das Gefühl, dass sich in den vergangenen Jahren die Tendenz entwickelt habe, "bestimmte, missliebige Meinungen", die meistens auch nicht mit ihrer übereinstimmten, aus dem "legitimen Meinungskorridor" auszusperren, erklärte die CDU-Frau. Befeuert worden sei das durch den Bundesverfassungsschutz. Die hohe Zustimmung für die AfD wertete sie als direkte Konsequenz: Menschen "mit bestimmten Positionen" hätten das Gefühl, aus dem Diskurs ausgeschlossen zu werden, erklärte Schröder.