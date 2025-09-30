Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Maximilian Krahs ehemaliger Assistent spionierte jahrelang für China. Der AfD-Politiker stellt sich als Opfer dar. Doch er und sein Umfeld beschäftigen Ermittlungsbehörden in mittlerweile fünf EU-Staaten.

Das Urteil am Oberlandesgericht Dresden ist gefallen: Fast fünf Jahre soll Maximilian Krahs ehemaliger Assistent im Europaparlament, Jian Guo, in Haft. Nach Überzeugung des Gerichts spionierte er in seiner Position beim AfD-Politiker für China. Schweigend und mit versteinerter Miene nahm Guo das Urteil zur Kenntnis. Seine Komplizin Yaqi X. bleibt zunächst in Freiheit. Ihre Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten wurde zur Bewährung ausgesetzt. Noch sind die Urteile nicht rechtskräftig.

Krahs Reaktion ließ nach dem Urteil nicht lange auf sich warten: Ihm gehe es vor allem darum, "Klarheit zu gewinnen über die Machenschaften, deren Opfer ich geworden bin", sagte er kurz nach Prozessende. Damit bleibt er bei seiner Erzählung, von Indizien und Verdachtslagen nichts gewusst zu haben – obwohl t-online bereits ein halbes Jahr vor Guos Festnahme ausführlich über die verdächtigen Aktivitäten seines Assistenten berichtet hatte und er eng mit ihm in der Lobbyarbeit für China zusammenarbeitete. Damals tat Krah die Berichterstattung als "Propaganda" und "Schmutzkampagne" ab.

Auch danach noch, das kam im Prozess heraus, überließ er Guo das Passwort zum Dokumentensystem des Parlaments. "Durch die Ignoranz von Krah wurden ihm die Informationen auf dem Silbertablett serviert", hielt der Richter dazu in der Urteilsverkündung fest.

Deswegen können Krahs neuerliche Beteuerungen nicht darüber hinwegtäuschen: Wohl noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren ein Abgeordneter und sein direktes politisches Umfeld zeitgleich in derart viele Affären verstrickt. Vermutlich nie gab es mehr Ermittlungsverfahren in mehr Staaten gegen das Umfeld eines Parlamentariers. Das Urteil gegen Jian Guo bezieht sich auf nur einen Teil der Vorfälle, die sich über Jahre im Brüsseler Büro des heutigen Bundestagsabgeordneten abgespielt haben sollen.

Dabei geht es um zwei Ermittlungskomplexe: zu China und zu Russland.

China