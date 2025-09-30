Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Nach Spionage-Urteil Das sind alle Verfahren gegen Krah und sein Umfeld
Maximilian Krahs ehemaliger Assistent spionierte jahrelang für China. Der AfD-Politiker stellt sich als Opfer dar. Doch er und sein Umfeld beschäftigen Ermittlungsbehörden in mittlerweile fünf EU-Staaten.
Das Urteil am Oberlandesgericht Dresden ist gefallen: Fast fünf Jahre soll Maximilian Krahs ehemaliger Assistent im Europaparlament, Jian Guo, in Haft. Nach Überzeugung des Gerichts spionierte er in seiner Position beim AfD-Politiker für China. Schweigend und mit versteinerter Miene nahm Guo das Urteil zur Kenntnis. Seine Komplizin Yaqi X. bleibt zunächst in Freiheit. Ihre Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten wurde zur Bewährung ausgesetzt. Noch sind die Urteile nicht rechtskräftig.
Krahs Reaktion ließ nach dem Urteil nicht lange auf sich warten: Ihm gehe es vor allem darum, "Klarheit zu gewinnen über die Machenschaften, deren Opfer ich geworden bin", sagte er kurz nach Prozessende. Damit bleibt er bei seiner Erzählung, von Indizien und Verdachtslagen nichts gewusst zu haben – obwohl t-online bereits ein halbes Jahr vor Guos Festnahme ausführlich über die verdächtigen Aktivitäten seines Assistenten berichtet hatte und er eng mit ihm in der Lobbyarbeit für China zusammenarbeitete. Damals tat Krah die Berichterstattung als "Propaganda" und "Schmutzkampagne" ab.
Auch danach noch, das kam im Prozess heraus, überließ er Guo das Passwort zum Dokumentensystem des Parlaments. "Durch die Ignoranz von Krah wurden ihm die Informationen auf dem Silbertablett serviert", hielt der Richter dazu in der Urteilsverkündung fest.
Deswegen können Krahs neuerliche Beteuerungen nicht darüber hinwegtäuschen: Wohl noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren ein Abgeordneter und sein direktes politisches Umfeld zeitgleich in derart viele Affären verstrickt. Vermutlich nie gab es mehr Ermittlungsverfahren in mehr Staaten gegen das Umfeld eines Parlamentariers. Das Urteil gegen Jian Guo bezieht sich auf nur einen Teil der Vorfälle, die sich über Jahre im Brüsseler Büro des heutigen Bundestagsabgeordneten abgespielt haben sollen.
Dabei geht es um zwei Ermittlungskomplexe: zu China und zu Russland.
China
Jian Guo ist nicht nur wegen Spionage für China verurteilt – er ist auch Verdächtiger in einem weiteren Verfahren, das sehr viel mit Krah zu tun hat. Als Anwalt erhielt der Politiker mindestens 50.000 Euro aus einem Firmennetzwerk, das Guo zuzurechnen ist. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen Guo wegen mutmaßlicher Bestechung von Mandatsträgern. Dazu durchsuchte sie die Unternehmenszentrale und eine ehemalige Kanzlei von Krah, wie t-online berichtete.
Aus Erkenntnissen in diesem Ermittlungsverfahren begründet sich ein Anfangsverdacht gegen Krah selbst: Gegen ihn ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden seit Mai wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit als Europaabgeordneter und Geldwäsche. Deswegen durchsuchte sie vor Kurzem sein Bundestagsbüro sowie seine Wohn- und Geschäftsräume. Sie geht dem Verdacht nach, die Zahlungen an Guos Anwalt Krah aus dem Firmennetzwerk, das t-online offengelegt hatte, hätten womöglich einem anderen Zweck gedient und auf Gegenleistungen in seinem Mandat als Abgeordneter gezielt. Krah bestreitet das vehement.
Russland
Der noch weitaus größere Ermittlungskomplex um Krahs Büro befasst sich allerdings mit Russland – genauer mit dem Einflussnetzwerk des kremltreuen Oligarchen Viktor Medwedtschuk. Weitläufig ist es unter dem Namen des vermeintlichen Online-Mediums "Voice of Europe" bekannt, über das Politiker laut tschechischen Behörden europaweit bestochen worden sein sollen. Die Verwicklungen sind aber älter und reichen darüber hinaus.
Seit über einem Jahr prüft die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, ob ein Anfangsverdacht gegen Krah vorliegt, Gelder aus Russland angenommen zu haben. Er bestreitet jedes Fehlverhalten. Mehr als sechs verwandte Verfahren in seinem Umfeld sind aber über Vorermittlungen bereits deutlich hinaus.
In mehreren EU-Staaten wird wegen der mutmaßlichen Schmiergelder ermittelt, die über "Voice of Europe" an EU-Abgeordnete geflossen sein sollen. Die belgische Bundesanwaltschaft durchsuchte deswegen im Jahr 2024 Büro und Wohnungen von Krahs zweitem ehemaligen Assistenten Guillaume Pradoura. Dabei gingen die Ermittler offenbar auch der Auffälligkeit nach, dass nahezu alle Abgeordneten, bei denen er arbeitete, über kurz oder lang bei "Voice of Europe" auftauchten. Die Ermittlungen dauern an.
Krahs damaliger Assistent Pradoura war es auch, der den Polen Janusz Niedźwiecki mit Krahs Zustimmung 2019 über dessen Büro für das EU-Parlament akkreditiert hatte. Niedźwiecki half bei der Lobbyarbeit für Medwedtschuk und gelangte mit Krah und Pradoura so auch in den Bundestag. Der polnische Generalstaatsanwalt hat Niedźwiecki 2021 festgenommen und 2024 angeklagt, für Russland spioniert zu haben. Bei Durchsuchungen wurden große Mengen Bargeld gefunden. Wann der Prozess beginnt, steht noch nicht fest.
Zeitgleich verdächtigt die Generalstaatsanwaltschaft München seit 2024 Krahs Parteifreund Petr Bystron, Schmiergeld angenommen zu haben. Gemeinsam hatten sie Medwedtschuk und Voloshin in den Bundestag gelotst und in der Ukraine besucht. Beide gaben "Voice of Europe" Interviews. Die Ermittlungen dauern an.
Strippenzieher von Medwedtschuks Einflussnetzwerk war der Ukrainer Oleg Voloshin, den Krah als "alten Freund" bezeichnet und noch im November 2024 heimlich in Russland traf, wie t-online exklusiv berichtete. Gemeinsam lobbyierten sie über Jahre für Medwedtschuk, sowohl im Europaparlament als auch im Bundestag und in der Ukraine. Das US-amerikanische FBI befragte beide dazu. Voloshin steht unter US-Sanktionen, weil er für den russischen Geheimdienst FSB arbeiten soll.
Voloshin ist außerdem in Großbritannien vom Strafverfolgungsdienst der Krone angeklagt, den britischen Europaabgeordneten Nathan Gill bestochen zu haben, um Medwedtschuks Positionen im EU-Parlament und der Medienöffentlichkeit zu befördern. Gill hat die Bestechung vor wenigen Tagen gestanden und erwartet nun eine Gefängnisstrafe. Unter anderem organisierte er für das Geld die erste gemeinsame Konferenz mit Medwedtschuk und Voloshin in Straßburg 2019. An ihr nahm auch Krah teil. Voloshin hält sich vermutlich in Belarus auf und kann deswegen vorerst nicht belangt werden. Ukrainische Strafverfolger haben ihn des Hochverrats angeklagt.
