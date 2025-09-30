Erste Details Diese Bürgergeld-Regeln sollen verschärft werden

Union und SPD wollen das Bürgergeld überarbeiten. Spätestens in zwei Wochen soll ein Vorschlag des Arbeitsministeriums kommen. Schon jetzt sickern erste Hinweise durch.

Arbeitsministerin Bärbel Bas rechnet damit, in den kommenden zwei Wochen Vorschläge zu der geplanten Reform des Bürgergelds vorzulegen. "Wir wollen es jetzt im Oktober auch abschließen, weil wir sagen, das Thema muss jetzt auch endgültig entschieden werden", sagte die Co-Vorsitzende der SPD am Montag in Berlin.

"Ich bin zuversichtlich, dass uns das jetzt auch in den nächsten 14 Tagen spätestens gelingt", fügte sie hinzu. Sie sitze mit Kanzler Friedrich Merz (CDU), den Fraktionsspitzen sowie den beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Carsten Linnemann (CDU) und Dagmar Schmidt (SPD) "seit Wochen" zusammen.

Doch was genau plant die Bundesregierung? Noch sind keine Details bekannt. Dennoch sickern langsam Informationen aus Regierungskreisen an die Öffentlichkeit. Darüber berichtet unter anderem die "Süddeutsche Zeitung".

Das plant die Bundesregierung bei der Bürgergeld-Reform

Im Grundsatz sind sich Union und SPD einig, dass es unter anderem schärfere Sanktionen und eine stärkere Bekämpfung von Missbrauch im Bürgergeld geben soll. t-online gibt einen Überblick:

Härtere Sanktionen bei Pflichtverletzungen: Bei Ablehnung von Jobangeboten oder versäumten Terminen soll es für Vermittler in Jobcentern künftig einfacher und schneller möglich sein, die Leistungen um einen Maximalwert von 30 Prozent zu kürzen. Zuvor war ein schrittweises Vorgehen von zehn bis zu 30 Prozent vorgesehen.

Leistungsstreichung bei fehlender Mitwirkung: Die Unterstützung soll leichter ganz eingestellt werden können, wenn Bürgergeldbezieher dauerhaft nicht erreichbar sind, also etwa keine Reaktion auf Briefe zeigen oder an ihrer Meldeadresse nicht auffindbar sind.

Streichung der Karenzzeit bei Wohnkosten: Jobcenter sollen nicht mehr verpflichtet sein, auch unangemessen teure Wohnungen übergangsweise zu zahlen. Zuvor galten zwölf Monate als Karenzzeit.

Reduzierung des Schonvermögens: Bisher galten in der Karenzzeit für die erste Person eines Haushalts 40.000 Euro und für jede weitere Person 15.000 Euro als sogenanntes Schonvermögen. Dieses Privatvermögen sollte auch bei Bürgergeldzahlungen nicht angetastet werden. Diese Vermögensgrenzen sollen nun deutlich gesenkt werden – wie stark, ist allerdings bislang nicht bekannt.

Einschränkungen für EU-Zuwanderer: EU-Bürger sollen in vielen Fällen nicht mehr sofort Bürgergeld beantragen dürfen. Bisher ist es möglich, nach Deutschland zu kommen, einen Minijob anzunehmen und ergänzend Bürgergeld für sich und die Familie zu erhalten. Hierbei sind sich die Koalitionäre allerdings noch uneins: So schlug CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Sonntag in der ARD vor, nur Vollzeittätigkeiten als Maßstab heranzuziehen, "vor allem bei Singles, die keine Kinder haben". Außerdem forderte er, sich auf EU-Ebene für Gesetzesänderungen starkzumachen, sodass EU-Bürger kein automatisches Anrecht auf den Bezug von Sozialleistungen in anderen EU-Staaten haben. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch stimmte damit zwar grundsätzlich überein, bezweifelte jedoch, dass solche Änderungen aufgrund von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs überhaupt möglich seien.

Zielrichtung der Reform: Bürgergeld soll stärker auf Vermittlung in Arbeit und Mitwirkungspflichten ausgerichtet werden. Der Missbrauch durch eine Minderheit von Beziehern – auch durch organisierte Strukturen im Umfeld von EU-Zuwanderern – soll erschwert werden.

Bas plant SPD-eigene Sozialstaatskommission

Bas kündigte bei ihrer Stellungnahme in der SPD-Zentrale am Montag zudem an, dass ihre Partei neben der Sozialstaatskommission der Bundesregierung auch eine Kommission der SPD zum selben Thema unter ihrer Leitung eingerichtet habe. Diese solle eigene Vorschläge für die Debatte in der schwarz-roten Regierung erarbeiten. "Der Zeitplan ist so, dass wir auch spätestens Januar 26 die ersten Ergebnisse haben wollen, sodass wir unsere Themen auch parallel zu der Regierungsarbeit einbringen können", sagte die Arbeitsministerin.