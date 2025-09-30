Am Tisch zusammengesackt Verkehrsminister kollabiert bei Kabinettsklausur

Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Dienstag bei der Ankunft zur Kabinettsklausur in der Villa Borsig. (Archivbild) (Quelle: Florian Gaertner/imago)

Zwischenfall bei der Kabinettsklausur in der Villa Borsig in Berlin. Verkehrsminister Schnieder muss in die Klinik.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ist nach einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Schnieder, 57, erlitt den Kollaps während der Kabinettsklausur in der Villa Borsig in Berlin.

Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Danach sei es ihm zwar wieder besser gegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.

Die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) berät auf der Klausur über die im Herbst anstehenden Reformen. Unter anderem geht es dabei um eine Reform des Bürgergelds.

Schnieder hatte sich zuletzt mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) eine heftige Debatte geliefert. Er kritisierte Kürzungen im Verkehrsetat für neue Straßenprojekte. Klingbeil will nur Geld für Sanierungen von Brücken und Straßen geben und verwies auf die Milliardenausgaben aus dem Sonderfonds für Infrastruktur.

Arzt im Einsatz. (Symbolbild) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa-afx) Was bei einem Kreislaufzusammenbruch passiert Bei einem Kreislaufzusammenbruch versackt plötzlich Blut in den Beinen, sodass das Gehirn für kurze Zeit nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Dadurch fällt der Blutdruck ab, das Herz kann weniger Sauerstoff transportieren und Betroffene leiden unter Schwindel, sehen schwarz vor Augen oder verlieren kurzzeitig das Bewusstsein. Meist richtet der Körper den Blutfluss schnell wieder auf, sodass die Person nach kurzer Zeit wieder von selbst zu sich kommt. Die Ursachen können harmlos sein, etwa Hitze, Stress oder langes Stehen, manchmal steckt aber auch eine ernsthafte Erkrankung dahinter.

Schnieder war im Mai zum Verkehrsminister berufen worden. Er gehört seit 2009 dem Bundestag an. Zu seinen Herausforderungen im neuen Amt gehören neben der Sanierung der maroden Straßen und Brücken auch eine Offensive bei der Deutschen Bahn.

Der Konzern hat über Jahrzehnte hinweg Investitionen in die Infrastruktur verschleppt. Die Folgen sind unter anderem massive Verspätungen. So musste der Konzern kürzlich sein Pünktlichkeitsziel nach unten korrigieren. Schnieder berief zuletzt eine neue Bahnchefin: Evelyn Palla.

Die Sanierung der Bahn ist längst zu einem Symbol geworden. "Viele setzen das Nicht-Funktionieren der Bahn gleich mit einem Nicht-Funktionieren unseres Staates. Ich halte das für brandgefährlich", warnte Schnieder bei Pallas Vorstellung vor einer Dramatisierung.