Der Kampfhubschrauber Tiger steigt zu Übungszwecken auch nachts auf. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Jerry Andre/imago)

Die Bundeswehr testet ihre Kampfhubschrauber in einem nächtlichen Manöver. Die dauerhafte Nachfolge für den Helikopter Tiger bleibt offen.

In Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen übt die Bundeswehr in der kommenden Woche Nachtflüge mit dem Kampfhubschrauber Tiger in niedriger Höhe.

Wie das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mitteilte, sind Tiefflüge in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant. "Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Es wird versucht das Übungsgebiet stetig zu wechseln", erklärte das Regiment. Zuletzt hatte sich Bedrohungslage nach Drohnen-Überflügen in Dänemark und Norwegen sowie der Verletzung des Nato-Luftraums in Estland verschärft.

Die Bundeswehr trainiert nun ihre Einsatzfähigkeit in der Nacht. Übungen dienen demnach der "Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft unserer Piloten" sowie der "Weiterbildung junger Kameraden". Die Nachtflüge sollen von Montag bis Donnerstag steigen.

Bundeswehr will bis zu 82 Kampfhubschrauber beschaffen

Die Kampfhubschrauber sind den Angaben zufolge über dem niedersächsischen Göttingen, dem thüringischen Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) und dem nordrhein-westfälischen Warburg (Kreis Höxter) unterwegs, außerdem in Hessen in Alsfeld, Marburg, Allendorf an der Eder und Korbach sowie Bad Hersfeld.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte erst in der vergangenen Woche das einzige Kampfhubschrauberregiment der Bundeswehr im hessischen Fritzlar besucht. Das Kampfhubschrauberregiment 36 "Kurhessen" hat nach eigenen Angaben den Auftrag "alle am Gefecht beteiligten Streitkräfte und Spezialisierten Kräfte im Verbund, national und multinational, aus der Luft im Kampf zu unterstützen".