Habeck und sein Ex-Regierungskollege Wissing präsentieren sich im Berliner Ensemble als verkannte Macher der gescheiterten Ampel-Koalition. Beim Auftakt von Habecks neuer Gesprächsreihe sind hauptsächlich die anderen Schuld.

Irgendwann reicht es Anne Will. Am Ende sei die Ampel-Koalition ja schließlich geplatzt, vielleicht habe doch nicht alles so toll geklappt in der Regierung, sagt die Journalistin. Sie sitzt gemeinsam mit dem Grünen-Politiker Robert Habeck und dem einstigen Verkehrsminister Volker Wissing (Ex-FDP) auf der Bühne des Berliner Ensemble in Berlin. Es ist die Auftaktveranstaltung von Habecks Gesprächsreihe – mit dem Titel "Habeck live".

Hier sucht der einstige Vizekanzler und Ex-Wirtschaftsminister nun eine neue Bühne – die ganz große ist es nicht mehr. Ernsthafte Lösungen für die Probleme unserer Zeit bringt die Debatte im Theater am Schiffbauerdamm nicht. Stattdessen versuchen sich Habeck und seine Gäste an einem politischen Befund. Doch wenn es darum geht, wie die aktuellen Krisen bewältigt werden können, stochern sie im Nebel, bleiben vage und kommen über bloße Plattitüden nicht hinaus. Das liegt auch an einer großen Portion Selbstgefälligkeit.

Vor Wills Ausbruch haben sich Wissing und Habeck ausschweifend selbst dafür gelobt, wie gut sie als Minister bei der Reform des Straßenverkehrsrechts zusammengearbeitet hätten. Es habe da gar keinen öffentlichen Streit gegeben, sagt Wissing. Deshalb habe das wohl auch gar niemand so recht mitbekommen. Wissing betont, er habe bei der Reform den Konsens von vornherein mitgedacht – und mit Habeck habe das gut funktioniert. Die beiden stellen sich ein gutes Zeugnis aus.

Will verteidigt Medien

Habeck fragt Will, ob sie meine, es wäre möglich gewesen, dass sich zwei Minister einigen, wenn es zu der Problematik eine Talkshow im TV gegeben hätte. Die ehemalige Moderatorin der ARD-Talkrunde "Anne Will" betont, dass es ja nicht die Journalisten gewesen seien, die die Streitigkeiten in der Ampel verursacht hätten. Generell könne man nicht die Medien für alles verantwortlich machen.

So geht das zu diesem Zeitpunkt seit fast einer Stunde. Habeck scheint sich in der Rolle des großen Erklärers zu gefallen. Er sinniert darüber, warum politische Talkshows die Kommunikation in der Politik verderben würden. Es sei Gift, wenn man dem politischen Mitwerber in so einer Sendung recht gebe. Und außerdem spreche man dort hauptsächlich für die Kommentatoren der Medien. Will hält dagegen.