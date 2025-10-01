Anschlags-Drohung gegen Wiesn Das erinnert an die dunkelste Episode des Oktoberfests

Von Peter Riesbeck Aktualisiert am 01.10.2025 - 14:21 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Wiesn 1980 nach dem Anschlag, bei dem 13 Menschen starben. (Archivbild) (Quelle: imago stock&people via www.imago-images.de/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine Explosionsserie erschüttert München. Die Wiesn macht kurzfristig dicht. Erinnerungen an das Oktoberfestattentat von 1980 werden bei vielen wach.

Erst in der vergangenen Woche ging der Blick am Rande der Wiesn zurück. Von "einer Geschichte des langen Ringens um Wahrheit und Anerkennung" sprach Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am vergangenen Freitag. Nur ein paar hundert Menschen waren gekommen. Dabei ging es um einen besonderen Jahrestag: Das Oktoberfestattentat vom 26. September 1980 jährte sich zum 45. Mal. Dreizehn Menschen wurden damals durch eine Bombe getötet, mindestens 221 weitere wurden verletzt. Das Attentat ist der schwerste Terroranschlag in der bundesdeutschen Geschichte.

Loading...

Noch sind die Hintergründe der aktuellen Anschlagsserie unklar. Aber bei vielen Menschen in München werden Erinnerungen an jenen Tag im September 1980 wach.

Es war 22.19 Uhr, als die Bombe an jenem Herbstabend am nördlichen Ausgang der Wiesn detonierte. Unter den Opfern ist auch Gundolf Köhler, 21, Geologie-Student der Universität Tübingen. Unweit der Leiche finden die Ermittler seinen Personalausweis. Rasch wird klar: Der Student aus Baden-Württemberg hat Kontakte zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann – kurz WSG. Gegründet von Neonazi Karl-Heinz Hoffmann, organisierte die Truppe Wehrertüchtigungslager im Pfälzer Wald und in Franken. Auch Köhler nahm daran teil.

Stete Zweifel an der Einzeltäterschaft

Schon wenige Wochen nach der Tat, am 14. Oktober 1980, legten sich die Ermittler auf eine Einzeltäterthese fest. Demnach handelte Köhler allein, mutmaßliches Motiv Liebeskummer.

Schon wenige Wochen nach der Tat aber kamen auch Zweifel an Köhler auf. Hoffmann war kurz nach dem Attentat nach Syrien ausgereist. In seiner Begleitung der Neonazi Walter-Ulrich Behle. Er traute sich nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" kurz nach der Flucht in Syrien einem Barmann in einem Hotel in Damaskus. So wandte sich der Barmann an den BND-Vertreter in der deutschen Botschaft in Syrien.

Doch in der Heimat passierte erstmals nichts. Das Attentat fiel in die Endphase des Bundestagswahlkampfs 1980. Bayerns legendärer Ministerpräsident Franz Josef Strauß (CSU) wollte den noch legendäreren Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) ablösen. Rechter Terror, zumal in Bayern, passte da nicht ins Bild. "Heute gibt es keine Gefahr mehr von rechts, weder zur Zeit noch in naher Zukunft", erklärte Strauß in einem TV-Interview.

Bundesanwaltschaft nimmt Verfahren wieder auf