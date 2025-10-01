Ist das die Rettung für die Brauereien?

Von dpa , t-online 01.10.2025 - 16:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Heinrich XIII. Prinz Reuß sitzt zwischen seinen Verteidigern auf der Anklagebank (Archivbild): Seine Beauftragte für "Transkommunikation und Spiritualität" ist tot. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa-bilder)

Im Reichsbürger-Prozess ist eine Angeklagte gestorben. Ihr Fall beschäftigt aber weiter die Justiz. Der Anwalt der Verstorbenen reichte Strafanzeige ein.

Eine mutmaßliche Angehörige der Reichsbürger-Gruppe um Heinrich Prinz Reuß ist tot. Das teilte ein Sprecher des Münchner Oberlandesgerichts (OLG) mit. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" über den Todesfall berichtet.

Demnach starb die Angeklagte Ruth Hildegard L. am Montag in einer Klinik in Heilbronn. Die selbsternannte Astrologin L. war in der Gruppe um Reuß für das Ressort "Transkommunikation und Spiritualität" zuständig.

Das Verfahren gegen L. war im Juli abgetrennt worden, weil die Angeklagte schon damals nicht verhandlungsfähig war. Zudem wurde sie aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Hauptverhandlung gegen ihre Mitangeklagten wurde ohne sie fortgesetzt.

Anzeige gegen bayerische Justiz

L. hatte zentrale Anklagevorwürfe gegen sie zu Beginn des Verfahrens zurückgewiesen. In einer von ihren Anwälten verlesenen Erklärung bestritt sie insbesondere, eine terroristische Vereinigung mitgegründet zu haben und gezielt Kontakte zur Ausspähung des Bundestages vermittelt zu haben. Zudem wies sie zurück, dass die Gruppe einen Umsturz vorbereitet habe: "Wir hatten keinen Putsch geplant."