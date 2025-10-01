Weidel-Intimus auf US-Reise AfD-Politiker treffen sich mit einflussreichem Trump-Berater

Von Annika Leister 01.10.2025 - 18:08 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Rechte transatlantische Vernetzung: Darren Beattie, Markus Frohnmaier, Jan Wenzel Schmidt (v.l.n.r.). (Quelle: Darren Beattie / X)

AfD-Politiker Markus Frohnmaier hat in Washington einen einflussreichen Vertreter der US-Regierung getroffen. Er kritisierte dort die Kanzlerpartei CDU, sagte er t-online.

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Markus Frohnmaier, und der AfD-Außenpolitiker Jan Wenzel Schmidt haben auf einer USA-Reise den hochrangigen Trump-Berater Darren Beattie getroffen. Beattie bekleidet seit Februar in der Trump-Regierung die Position des Unterstaatssekretärs für öffentliche Diplomatie und öffentliche Angelegenheiten. Laut Homepage des US-Außenministeriums sind Beattie sowie die ihm unterstellten Behörden dafür zuständig, Beziehungen zu Bürgern anderer Länder zu pflegen und auszubauen. Während Trumps erster Amtszeit war Beattie zeitweise bereits Redenschreiber für den US-Präsidenten.

Beattie teilte am Mittwoch im sozialen Netzwerk X ein Foto von sich, Frohnmaier und Schmidt neben einer US-Flagge und unter dem Schriftzug "Büro für globale öffentliche Angelegenheiten". "Vor Kurzem hatte ich Gelegenheit, mich mit den deutschen Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt und Markus Frohnmaier zu treffen, um die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland sowie gemeinsame Prioritäten in den Bereichen Kulturaustausch und Migration zu erörtern", schrieb er dazu.

Frohnmaier griff den Tweet auf und ergänzte, er sei in den USA, um "die Ziele einer AfD-Außenpolitik zu erklären, für Zusammenarbeit zu werben und über die Aktivitäten der CDU aufzuklären".

Auf Nachfrage von t-online, über welche Aktivitäten der Kanzlerpartei CDU er mit seinen Gesprächspartnern in den USA genau spreche, erklärte Frohnmaier, die CDU finanziere bis heute NGO-Strukturen, die sich in die US-Innenpolitik einmischten. Als Beispiele nannte er die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, die sich weltweit für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung einsetzt, sowie die Open Society Foundations, die Initiativen von Zivilgesellschaften unterstützt. "Außenminister Wadephul hat zudem in der Haushaltsdebatte die USA und China in puncto Pressefreiheit auf eine Stufe gestellt", so AfD-Politiker Frohnmaier weiter. "Und nicht zuletzt bescheinigt die CDU der Trump-Administration, autoritär zu sein."

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte in einer Debatte im Bundestag vor zwei Wochen erklärt, die Bundesregierung setze sich weltweit für die Pressefreiheit ein. Deutsche Journalisten sollten weltweit frei und unabhängig arbeiten können. Das gelte für "China genauso wie für die Vereinigten Staaten von Amerika". Die US-Regierung unter Donald Trump geht immer wieder gegen Journalisten vor, die kritisch über sie berichten.

AfD sucht verstärkt Kontakt zur US-Regierung