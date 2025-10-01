Zwei Tage nach Wiederwahl Bürgermeisterin tritt aus CDU aus – wegen Merz

Von t-online Aktualisiert am 02.10.2025 - 10:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich Merz (Archivbild): Der CDU-Parteichef erfährt Kritik von der kommunalen Basis. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Anja Heinrich war CDU-Generalsekretärin in Potsdam. Am Sonntag wurde sie als Bürgermeisterin wiedergewählt. Nun verlässt die Wahlsiegerin die Union – wegen Merz.

Das ging schnell. Am Sonntag noch wurde Anja Heinrich, 54, mit knapp 80 Prozent der Stimmen als Bürgermeisterin von Elsterwerda im Berliner Umland bestätigt. Nur zwei Tage nach ihrer Wiederwahl verließ die CDU-Politikerin ihre Partei. "Ich trete aus der CDU aus", sagte Heinrich der "Bild"-Zeitung. "Ich hab mir das lange überlegt", sagte sie und erklärte: "Ich habe damit bis nach der Wahl gewartet, damit mir niemand Populismus vorwerfen kann."

Loading...

Hier geht aber nicht irgendwer. Heinrich war Generalsekretärin der brandenburgischen CDU. Und so richtet sich Heinrichs Kritik unter anderem gegen den eigenen Landrat. Er macht die Klinik vor Ort dicht. "Die CDU will das Krankenhaus Elsterwerda und zwei weitere ohne Not schließen. Der Bürgerwille spielt keine Rolle mehr", so Heinrich.

Eine gute Klinikanbindung zählt zur Daseinsvorsorge. Doch das Gesundheitssystem ist teuer. Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) kündigt Einsparungen an. Und so richtet sich Heinrichs Unmut nicht allein gegen die Politik in Brandenburg, sondern auch an die Bundesspitze ihrer eigenen Partei. "Merz hat Wahlversprechen gebrochen", so Heinrich.

Anja Heinrich erklärt ihren Rückzug

Empfohlener externer Inhalt Youtube Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Youtube-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die Zustimmungswerte für Merz sind rapide gesunken. Das Zutrauen in die Lösungskompetenz der Politik schwindet. Selbst in den eigenen Reihen. Der Frust über die Politik erfasst längst auch verdiente Politiker.

So trat in Ludwigshafen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck aus der SPD aus. Begründung: Immer mehr Aufgaben werden bei den Kommunen abgeladen. Die Folgen: hohe Schulden. Gerade in einer Stadt wie Ludwigshafen, wo der Chemieriese BASF mit steigenden Energiepreisen kämpft. Längst gilt die Stadt mit ihrer maroden Infrastruktur und Medienlandschaft als Krisensymbol für den Industrieumbau in Deutschland.