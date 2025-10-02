Staatsschutz ermittelt "Ausländer raus": Rassismus-Skandal in Polizeischule

Die Polizeihochschule in Aschersleben: Auf einer Party kam es hier zu rassistischen Entgleisungen. (Quelle: IMAGO/Christian Schroedter)

Bis zu 500 angehende Polizisten feiern in Sachsen-Anhalt ein Oktoberfest. Nach der Party ermittelt der Staatsschutz.

Nach einer Feier an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben ermittelt der Staatsschutz wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Im Fokus stehen bis zu 500 angehende Polizistinnen und Polizisten. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Am 18. September 2025 fand auf dem Campus der Hochschule im Salzlandkreis ein Oktoberfest statt – organisiert von einer Polizeigewerkschaft. Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg habe sich im Anschluss ein Zeuge gemeldet und von ausländerfeindlichen Rufen während der Veranstaltung berichtet. Diese sollen bei dem Lied "L'amour Toujours" von Gigi D’Agostino erfolgt sein. Demnach seien Slogans wie "Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!" gerufen worden.

Das Lied war in Verruf geraten, nachdem Partygäste im Mai 2024 die rechtsextreme Parole in einem Lokal auf Sylt gesungen hatten. Es folgten Entlassungen, mittlerweile sind die meisten Verfahren eingestellt.

Polizeisprecherin: Ermittlungen gegen Polizeischüler eingeleitet

In Sachsen-Anhalt wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet, sagt Tracy Hering, Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg, der "Bild". Diese werden demnach vom Zentralen Kriminaldienst geführt. Laut Fachhochschule wurde zwischenzeitlich Strafanzeige gestellt. Sprecherin Kirsten Eichler-Försterling erklärte: "Die Fachhochschulleitung wurde durch einen Veranstaltungsteilnehmer informiert. Anschließend erfolgte die Anzeige bei den zuständigen Behörden."

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Rüdiger Erben, forderte umfassende Aufklärung. Zudem stelle sich die Frage, ob der Campus als Veranstaltungsort für große Feiern grundsätzlich geeignet sei. "In der Außenwirkung ist die Fachhochschule eine Polizeidienststelle. Auf einem Revier würde auch niemand eine Feier mit 500 Bier trinkenden Personen ausrichten", so Erben zur "Bild".

Polizeischule stand schon öfter in der Kritik

Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, erklärte: "Rufe wie ‚Ausländer raus‘ müssen konsequent geahndet werden." Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten betroffene Anwärter aus dem Polizeidienst entfernt werden. Die Linken-Politikerin verwies auf wiederkehrende Vorfälle innerhalb der Polizei des Landes und sprach von einer Schädigung des Ansehens der gesamten Behörde.