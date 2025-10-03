Migrations-Treffen Das hat Innenminister Dobrindt in München vor

Von Julia Naue 03.10.2025 - 07:51 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU): Er will das Asylrecht verschärfen. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Innenminister Dobrindt treibt seine Migrationswende weiter voran. Er will abgelehnte Asylbewerber in Drittstaaten unterbringen. Die Opposition findet das "menschenverachtend" und "kaltherzig".

Loading...

Dobrindt will sich dort erneut mit Amtskollegen etwa aus Nachbarstaaten wie Frankreich oder Polen austauschen. Auch der für Migration zuständige EU-Innenkommissar Magnus Brunner soll wieder dabei sein. Anders als auf der Zugspitze wird Berichten zufolge auch Italiens Innenminister Matteo Piantedosi erwartet. "Ziel des Treffens ist es, die Migrationswende in Europa gemeinsam voranzutreiben", so das Innenministerium.

Minister mit vielen Baustellen

Dobrindt inszeniert sich seit Amtsantritt als Hardliner in der Asylpolitik. Kritiker werfen ihm vor, andere Themen, die sein Ministerium betreffen, dabei aus dem Blick zu verlieren. Das wurde gerade erst offenbar, als der Innenminister plötzlich dringend an anderer Front gefragt war. Denn wegen der Drohnensichtungen in Norwegen, Dänemark und auch Deutschland, hinter denen Russland vermutet wird, wächst die Sorge in Europa. Und der Handlungsdruck.

Dobrindt kündigte eilig eine "Zeitenwende" bei der Inneren Sicherheit an, versprach unter anderem ein Drohenabwehrzentrum. Gleichzeitig kritisierten einige, Dobrindt habe bei der geplanten Änderung des Luftsicherheitsgesetzes, mit der die Bundeswehr eine rechtliche Grundlage zum Einsatz gegen Drohnen bekommen soll, wegen anderer Prioritäten getrödelt. Dobrindt hat nun angekündigt, noch diesen Herbst eine neue Gesetzesgrundlage auf den Weg zu bringen.

"Return Hubs" für abgelehnte Asylbewerber

Am Wochenende ist der CSU-Politiker aber erst mal wieder in bekannter Mission unterwegs – als Migrationsminister, sozusagen. Bei dem Treffen in München soll es vor allem um sogenannte Rückführungszentren gehen, auch "Return Hubs" genannt. "Wir wollen beim Vorhaben der Return Hubs vorankommen", sagte Dobrindt dem "Münchner Merkur". "Diese Zentren sollen abgelehnte Asylbewerber aus Europa aufnehmen, die nicht in ihre Heimatländer zurückgeführt werden können."