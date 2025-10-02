Wegen Sicherheitsbedenken Ministerium verweigert US-Soldaten Musks Cybertruck

Der Tesla Cybertruck auf einer Messe in Paris (Symbolfoto): Der Pick-up von Tesla darf nicht auf Europas Straßen fahren. (Quelle: IMAGO/Blondet Eliot/ABACA/imago-images-bilder)

Mit dem Cybertruck wollte Elon Musk den Markt für Pick-ups revolutionieren. In Deutschland darf der Edelstahlriese jedoch nicht auf die Straße. Eine Behörde erklärt, warum.

Teslas vollelektrischer Cybertruck darf nicht auf deutschen Straßen fahren, da er gegen eine ganze Reihe europäischer Auflagen verstößt. Von dieser Regel gibt es keine Ausnahme, auch nicht für Angehörige des US-Militärs. Das geht aus einer Mitteilung der US-Armee an in Deutschland stationierte Soldaten hervor.

In dieser erklärt die Armee, dass ein entsprechendes Gesuch über eine Ausnahme für in Deutschland stationierte Streitkräfte vom Bundesverkehrsministerium abgelehnt wurde. Zur Begründung heißt es in dem Schreiben: "Nach einer rechtlichen Prüfung lehnte das deutsche Verkehrsministerium den Antrag ab, da der Tesla Cybertruck nicht nur die EU-rechtlichen Anforderungen nicht erfüllt, sondern erheblich davon abweicht."

Karosserie aus gehärtetem Edelstahl

Alle in der EU zugelassenen Fahrzeuge müssen über eine sogenannte Knautschzone verfügen. Die Knautschzone ist so konstruiert, dass sie sich bei einem Unfall gezielt verformt und dadurch einen Teil der Aufprallenergie absorbiert. Auf diese Weise wird die Wucht des Zusammenstoßes abgemildert, und die Personen im Inneren sind besser geschützt. Da die Karosserie des Cybertrucks aber aus einem speziell gehärteten Edelstahl gebaut ist, der sich bei einem Aufprall kaum verformt, besitzt er keine solche Knautschzone.

Darüber hinaus verfügt der Cybertruck aufgrund seines eckigen Designs über eine Vielzahl scharfer Kanten, welche besonders Fußgänger und Fahrradfahrer bei einer Kollision verletzen könnten. Des Weiteren überschreitet der Truck von Tesla die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.

Cybertruck verkauft sich deutlich schlechter als erwartet

Doch für das Verkehrsministerium gibt es noch einen weiteren Punkt, der gegen eine Ausnahme für Angehörige der US-Armee spricht und der mit Sicherheitsbedenken der amerikanischen Streitkräfte selbst zu tun hat. Denn um zu verhindern, dass Soldaten gezielt Opfer von Angriffen oder Entführungen werden, bekommen Fahrzeuge von US-Soldaten seit 2005 normale deutsche Kennzeichen, damit nicht erkenntlich ist, dass diese der US-Armee angehören. Das Bundesverkehrsministerium argumentierte nun, dass durch eine Ausnahme für jeden ersichtlich sei, dass der Fahrer Teil der amerikanischen Streitkräfte sei, was das Sicherheitsrisiko für den Fahrzeughalter erhöhen würde.