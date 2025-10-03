Am Tag der Deutschen Einheit Hält Merz jetzt die "Ruck-Rede"?

Friedrich Merz (CDU): Der Kanzler hält am Tag der Deutschen Einheit eine Rede in Saarbrücken. (Quelle: Florian Gaertner/imago)

Nicht so viel zurückschauen: Das hat sich Kanzler Friedrich Merz für seine Rede am Jahrestag der Wiedervereinigung vorgenommen. Doch was hat er stattdessen vor?

Zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit will Bundeskanzler Friedrich Merz eine nach vorne gerichtete Rede halten. Er wolle beim zentralen Festakt in Saarbrücken nicht so viel zurückschauen, sondern Themen anschneiden, "die ich zur Lösung der Probleme in unserem Land als dringlich ansehe", kündigte der CDU-Vorsitzende an.

So hatte sich Merz am Mittwoch nach der Kabinettsklausur ausgedrückt, als er gefragt wurde, ob er eine "Ruck-Rede" halten wolle. Der Begriff geht zurück auf eine Ansprache des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog von 1997. Er sagte damals: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen." Der Appell wurde danach oft zitiert.

Rede zum Tag der Deutschen Einheit: Merz will Stimmung drehen

Merz müht sich seit Monaten sowohl um eine bessere Stimmung im Land als auch um Rückhalt für Reformen – etwa der Sozialsysteme. "Hören wir doch mal auf, so larmoyant und so wehleidig zu sein in diesem Land", sagte der Kanzler schon vor ein paar Tagen in einer Rede bei der Mittelstandsunion.

Auch das Kabinett befasste sich bei seiner ersten Klausurtagung in der Villa Borsig intensiv mit der Frage, wie man die Stimmung drehen und Freude am Wandel erzeugen könnte. "Im Prinzip ist unser Hauptgegner die Laune", wurde Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) von Teilnehmern zitiert.

Man sei sich einig gewesen, dass ein Kulturwandel nötig sei, um eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, hieß es. Und am Rande der Klausur wurde gestreut, dass der Auftritt des Kanzlers in Saarbrücken eine "neue Ruck-Rede" werden könnte.

Kanzler Merz vor Rede: "Unsere Vielfalt macht uns stark"

kurz vor seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit an den Zusammenhalt in Deutschland appelliert. "Es bleibt unsere Aufgabe, aufeinander zuzugehen: in Ost, West, Nord und Süd", schrieb Merz auf der Plattform X. "Unsere Vielfalt macht uns stark." Die Wiedervereinigung sei kein "Selbstläufer" gewesen, sondern "das Werk mutiger Menschen".

Merz hatte zuvor ein Foto von sich gepostet, auf dem er beim Durchsehen der mit Spannung erwarteten Rede zu sehen ist, um "den letzten Schliff" anzulegen. "Nach 35 Jahren und in einer schwierigen Zeit für unser Land sollten wir uns neu sammeln und nach vorn blicken. Darum geht's mir", ergänzte der CDU-Parteichef.

Merz-Rede am Tag der deutschen Einheit: "Zukunft durch Wandel"