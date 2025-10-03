"Deutschland, Deutschland über alles" AfD-Politiker singen auf US-Reise verpönte Strophe des Deutschlandlieds

Von Annika Leister Aktualisiert am 03.10.2025

Player wird geladen Im Video: Diese musikalische Geste gerät in den Fokus. (Quelle: t-online)



AfD-Politiker sind auf einer USA-Reise von Trumps MAGA-Bewegung mit der historisch belasteten ersten Strophe des Deutschlandlieds empfangen worden. Parteivizechef Kay Gottschalk will die Strophe auch in Deutschland wieder singen.

Mehrere AfD-Politiker sind gerade auf Reisen in den USA. Das Ziel: stärkere Vernetzung mit Trumps MAGA-Bewegung. Bei den Bundestagsabgeordneten Kay Gottschalk, der auch stellvertretender Parteichef ist, und Jan Wenzel Schmidt aber kam es an einem Abend zu einer historisch belasteten Gesangseinlage: Zur Begrüßung der deutschen Gäste wurde die erste Strophe des Deutschlandlieds als vermeintliche Nationalhymne angestimmt.

"Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt", schmettert der Tenor Emilio Pons in einem Video, das der New York Young Republican Club, einflussreiche Jugendorganisation der MAGA-Bewegung, von dem Abend auf Instagram hochgeladen hat. Im Bild deutlich zu sehen ist neben anderen Gästen der AfD-Reisende Christian von Hoffmeister. Er singt laut mit. Von Hoffmeister ist Mitarbeiter der AfD, hat in der Vergangenheit bereits für mehrere Abgeordnete gearbeitet und steht AfD-Chef Tino Chrupalla nahe. 2023 machte er Schlagzeilen, als das ARD-Format "Kontraste" über demokratiefeindliche Äußerungen berichtete, die er in internen Chats der Partei geäußert haben soll.

"Die deutsche Nationalhymne zu Ehren unserer Gastdelegation von der AfD", schreibt die MAGA-Jugend zu dem Video. Zuvor wurde bereits die US-Hymne gesungen, AfD-Bundesvorstand Kay Gottschalk ist dabei in der ersten Reihe zu sehen.

Von den Nationalsozialisten als Hymne genutzt

Die erste Strophe des Deutschlandlieds ist nicht verboten, wird aber bei offiziellen Anlässen nicht gesungen und gilt als verpönt. Sie wurde von den Nationalsozialisten in Kombination mit dem Horst-Wessel-Lied als Hymne genutzt und ist – entgegen der Intention des Dichters Hoffmann von Fallersleben – heute Symbol für den kriegerischen Größenwahn der NSDAP. "Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt, Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt", so werden darin die deutschen Grenzen besungen. Sie gehen weit über die heutigen Grenzen der Bundesrepublik hinaus.

Unter Kanzler Konrad Adenauer wurde festgelegt, dass nur die dritte Strophe des Deutschlandlieds ("Einigkeit und Recht und Freiheit") bei offiziellen Anlässen zu singen sei. 1950 sagte er bei einer Rede dazu, dies solle "uns ein heiliges Gelöbnis (sein), dass wir ein einiges Volk, ein freies Volk und ein friedliches Volk sein wollen". Nach der Wiedervereinigung wurde 1991 unter Helmut Kohl entschieden, dass nur die dritte Strophe des Deutschlandlieds Nationalhymne ist. Aus den Reihen der AfD gab es in der Vergangenheit mehrfach Vorstöße, die erste und zweite Strophe zu rehabilitieren.

AfD-Politiker Schmidt: Versehen der Gastgeber