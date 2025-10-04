t-online - Nachrichten für Deutschland
Pistorius kritisiert Union wegen Gesetz zu Wehrpflicht: "Fahrlässig"

Streit um Wehrpflichtgesetz
"Fahrlässig": Pistorius geht hart mit Union ins Gericht

Von t-online, tos
04.10.2025 - 11:36 UhrLesedauer: 2 Min.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius: Sein Wehrpflichtgesetz soll Deutschland wieder wehrfähig machen.Vergrößern des Bildes
Boris Pistorius: Sein Wehrpflichtgesetz soll Deutschland wieder wehrfähig machen. (Quelle: Kay Nietfeld)
Die Unionsfraktion im Bundestag hält Boris Pistorius' neuen Vorschlag für das Wehrdienstgesetz für "unausgegoren". Der Minister reagiert mit scharfer Kritik.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die Unionsfraktion im Bundestag scharf dafür kritisiert, dass sie die erste Beratung seines geplanten Wehrdienstgesetzes vorerst gestoppt hat. "Das Verhalten der Unionsfraktion ist fahrlässig, weil es möglicherweise die Einführung des neuen Wehrdienstes und damit auch die Wiedereinführung der Wehrerfassung verzögert", sagte Pistorius dem "Handelsblatt".

Zuvor hatte die Union erklärt, sie halte den Gesetzentwurf für "unausgegoren". Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion forderte laut einem Sprecher konkrete Vorgaben für die Zahl neuer Rekrutinnen und Rekruten sowie klare Regelungen, was geschehen soll, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Solange es keine Einigung mit der SPD gebe, werde der Entwurf nicht zur Beratung im Bundestag aufgerufen. Die erste Lesung, ursprünglich für kommende Woche geplant, soll daher von der Tagesordnung genommen werden.

Das Gesetz sieht vor, jährlich Zehntausende junge Menschen für den Dienst in der Bundeswehr zu gewinnen – zunächst auf freiwilliger Basis. Sollte das nicht ausreichen oder sich die Sicherheitslage verschärfen, könnte eine verpflichtende Einberufung folgen. Einen Automatismus gibt es dafür nicht.

Minister kritisiert "Hinhaltetaktik"

Pistorius betonte, im parlamentarischen Verfahren gebe es ausreichend Möglichkeiten, abweichende Meinungen einzubringen – etwa über Änderungsanträge oder Expertenanhörungen. "Kein Argument bleibt unberücksichtigt", so der Minister.

Hintergrund der Debatte sind vor allem sicherheitspolitische Entwicklungen: Die Union verweist auf russische Drohnenüberflüge und die Sorge, Russland könne ab 2029 ein NATO-Land angreifen. Pistorius zeigte sich irritiert über diese Argumentation: "Was Drohnenüberflüge mit dem Wehrdienst zu tun haben sollen, bleibt das Geheimnis der Unionsvertreter", sagte er. Die Verzögerung schade dem Ansehen der Regierung und gefährde das Ziel, Vertrauen in die Wehrreform aufzubauen.

