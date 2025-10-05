t-online - Nachrichten für Deutschland
CSU-Zentrale in München: Staatsschutz ermittelt nach Feuer

"Feiger Angriff"
Anschlag? Staatsschutz ermittelt nach Feuer vor CSU-Zentrale

Von dpa
05.10.2025 - 13:56 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Polizeiauto vor der CSU-Zentrale in München: Ein Feuer am Hauptquartier der Partei sorgt für Ermittlungen des Staatsschutzes.Vergrößern des Bildes
Ein Polizeiauto vor der CSU-Zentrale in München: Ein Feuer am Hauptquartier der Partei sorgt für Ermittlungen des Staatsschutzes. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON)
Unbekannte haben ein Feuer vor der CSU-Parteizentrale in München gelegt. CSU-Generalsekretär Huber übt scharfe Kritik an der politischen Kultur.

Vor der Parteizentrale der CSU in München ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer gelegt worden. Nach Angaben der Polizei entzündeten Unbekannte gegen 2.30 Uhr ein Brandobjekt am Gebäude in der Mies-van-der-Rohe-Straße. Zeugen konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen, bevor größerer Schaden entstand.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Staatsschutz ist eingebunden, da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen wird. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Eine Fahndung in der Umgebung blieb in der Nacht ohne Erfolg.

Huber: "Feiger Angriff auf Parteizentrale"

Verletzt wurde niemand. Die Polizei spricht von mehreren Tausend Euro Sachschaden. Die Fassade des Parteigebäudes wurde leicht beschädigt.

CSU-Generalsekretär Martin Huber äußerte sich am Sonntag zu dem Vorfall. Er sprach von einem "feigen Angriff auf unsere Parteizentrale". Gewalt und Sachbeschädigung dürften kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, erklärte Huber. Die Hintergründe der Tat und ob ein politisches Motiv vorliegt, sind bislang völlig unklar.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
CSUPolizei
