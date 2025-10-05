t-online - Nachrichten für Deutschland
Videobeweis abschaffen? Merz hätte "nix dagegen"

Kanzler äußert sich
Video-Beweis abschaffen? Merz hätte "nix dagegen"

Von dpa
06.10.2025 - 01:47 UhrLesedauer: 1 Min.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der ARD-Talkshow "Caren Miosga".Vergrößern des Bildes
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der ARD-Talkshow "Caren Miosga". (Quelle: Thomas Ernst/dpa)
Über den Sinn der Videoschiedsrichter debattieren die Fans heftig. Auch der Kanzler macht sich so seine Gedanken.

In der Kontroverse über die Videoschiedsrichter beim Profifußball hat sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz zu Wort gemeldet. Er habe hier keine abgeschlossene Meinung, weil es auf der einen Seite die Möglichkeit zur Korrektur einer Entscheidung gebe, sagte der CDU-Chef in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

Danach ließ der Anhänger von Borussia Dortmund aber doch eine deutliche Präferenz erkennen. Mit diesem "Wunsch nach totaler Perfektion" scheine ihm eine Grenze überschritten zu sein. "Ich hätte nix' dagegen, wenn man ihn wieder abschafft und auf die Entscheidungen von Schiedsrichtern vertraut", betonte Merz. Es gebe schließlich vier davon auf dem Platz, die sollten das dann auch entscheiden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen

Themen
ARDCDUCaren MiosgaFriedrich Merz
