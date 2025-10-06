Kanzler stichelt gegen Pistorius "Hat er vielleicht nicht so mitbekommen"

Von afp , dpa Aktualisiert am 06.10.2025 - 08:50 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Kanzler Merz droht beim Thema Wehrpflicht Krach in der Koalition. (Quelle: IMAGO/(c) Mike Schmidt)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bekommt die Bundeswehr durch Freiwilligkeit genug Soldaten? Die Ansichten in der Koalition gehen auseinander. Es bahnt sich Streit innerhalb der Regierung an.

Die Union macht Druck für eine Reaktivierung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht. Die Parteichefs von CDU und CSU, Kanzler Friedrich Merz und Markus Söder, machten am Sonntagabend deutlich, dass eine Freiwilligkeit wohl nicht ausreicht, um mehr Soldaten für die Bundeswehr zu bekommen. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf pocht hingegen genau darauf.

Loading...

Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf setzt zunächst auf Freiwilligkeit. Die erste Lesung im Bundestag war ursprünglich am 9. Oktober angesetzt, wurde aber nun um eine Woche verschoben.

Die Bundeswehr benötigt etwa 80.000 zusätzliche aktive Soldaten. Denn die Nato hält für die Truppe eine Größenordnung von 260.000 für erforderlich, um einem Angriff etwa Russlands standzuhalten. Der Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) setzt auf Freiwilligkeit, um mehr junge Leute für die Bundeswehr zu gewinnen, und auch auf einen finanziell attraktiveren Dienst.

Der Kanzler zeigte sich in der ARD-Sendung "Caren Miosga" skeptisch. "Wir wollen das jetzt mit der SPD zunächst freiwillig versuchen hinzubekommen", sagte Merz und fügte hinzu: "Ich bin skeptisch. Wenn es uns gelingt – umso besser." Aus der Union kommt zudem der Einwand, dass im Gesetzentwurf nicht genau definiert wird, unter welchen Bedingungen die bisher geplante Freiwilligkeit in eine neue Pflicht umgewandelt werden könnte.

Merz für allgemeines gesellschaftliches Pflichtjahr

Merz sagte: "Ich bin dafür, dass wir das machen, was wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, nämlich vorläufig freiwillig. Aber ich vermute, es wird bei Freiwilligkeit allein nicht bleiben." Ferner sprach sich der Kanzler für ein "allgemeines gesellschaftliches Pflichtjahr in Deutschland" aus. Dafür brauche es aber eine Grundgesetzänderung. Erst danach könnten auch Frauen einbezogen werden.