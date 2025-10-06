Exklusive Umfrage Diese Themen sind den Deutschen zurzeit am wichtigsten

Passanten in einer Berliner Shoppingmeile (Symbolbild): Die gesellschaftliche Integration und die Wirtschaft sind den Deutschen besonders wichtig. (Quelle: IMAGO/Wolfgang Maria Weber)

Krieg in der Ukraine, Aufrüstung in Europa, ein erratischer US-Präsident: In der Welt ist viel los derzeit. Doch für die Deutschen sind andere Themen drängender.

Zuwanderung und die Wirtschaft: Das sind die beiden Themen, die den Deutschen zurzeit besonders auf den Nägeln brennen. Das zeigt eine exklusive Umfrage des Instituts Civey im Auftrag von t-online. Gefragt wurde: Welche politischen Themen wären für Ihre Wahlentscheidung bei einer Bundestagswahl am wichtigsten?

Von den rund 5.000 Anfang Oktober befragten Personen antworteten 53 Prozent mit "Migration und Integration". Damit steht die Einwanderungspolitik unangefochten auf Platz eins der politischen Prioritäten. Für 40 Prozent der Befragten wäre die Wirtschaftspolitik der entscheidende Faktor für ihre Wahlentscheidung, 39 Prozent nannten "Sozialpolitik und Rente" als wichtigstes Politikfeld, gefolgt von der "Inneren Sicherheit", die für 36 Prozent der Befragten am wichtigsten ist.

Umfrage zeigt Unterschiede zwischen West und Ost

Erst mit großem Abstand folgen die Themen "Umwelt und Klima" (19 Prozent), "Mieten und Wohnungsbau" (18 Prozent) sowie "Globale Sicherheit und internationale Konflikte" (16 Prozent). Ganz so leicht lassen sich die Deutschen offenbar von den Trumps und Putins dieser Welt nicht aus der Ruhe bringen.

Auf noch weniger Interesse als die internationale Lage stoßen bei den Deutschen die Themen "Digitalisierung und Bürokratieabbau" (14 Prozent) sowie "Verkehr und Infrastruktur" (11 Prozent). Ganz abgeschlagen sind die Themen Arbeitsmarkt (8 Prozent) und Familienpolitik (4 Prozent). Kleinere Unterschiede im Meinungsbild werden sichtbar, wenn man zwischen Ost- und Westdeutschland unterscheidet.