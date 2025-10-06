Zur Ausstellung "Krieg und Frieden" BSW lädt Putin-Botschafter in Landtag ein – Koalitionskrach

Sergej Netschajew (Archivbild): Das BSW würde Putins Botschafter gern in Potsdam begrüßen. (Quelle: Soeren Stache/dpa)

Der russische Botschafter in Deutschland wird von der BSW-Fraktion zu einer Ausstellungseröffnung eingeladen. Der Koalitionspartner in Brandenburg reagiert.

Die SPD im Brandenburger Landtag reagiert auf die Einladung des russischen Botschafters in Deutschland durch den Koalitionspartner BSW zu einer Ausstellung mit Skepsis. "Als SPD-Fraktion kämen wir derzeit nicht auf die Idee, Russlands Botschafter einzuladen", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Lüttmann der Deutschen Presse-Agentur.

"Der Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie die vermuteten gegenwärtigen Verletzungen europäischen Luftraums schließen das für uns aus." Darüber hinaus sei die Ausstellungseröffnung eine Angelegenheit der BSW-Fraktion, die er nicht weiter kommentieren wolle. SPD und BSW sind seit Dezember vergangenen Jahres Koalitionspartner in Brandenburg. In außenpolitischen Fragen kommt es immer wieder zu Konflikten.

BSW verteidigt Einladung

Die BSW-Fraktion lud die Botschaftsvertreter mehrerer Staaten – darunter europäische Länder, Russland, die Ukraine und die USA – zur Eröffnung der Ausstellung "Krieg und Frieden" am Dienstag mit Werken der Künstler Hans und Lea Grundig im Landtag ein. Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, sagte nach BSW-Angaben ebenso zu wie Vertreter von Belarus und Ungarn.

BSW-Fraktionschef Lüders hält die Einladung für richtig. "Man muss ja mit den Kriegsparteien in Kontakt treten", sagte Lüders. Sonst könne man sich nicht für Frieden einsetzen. "Jeder Kontakt ist doch in Zeiten dieser diplomatischen Kälte Gold wert." Die Einladung stößt jedoch auf Gegenwind.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann kritisierte in "Nordkurier" und "Tagesspiegel": "Wer den russischen Kriegstreibern eine Bühne bietet, hat mit Frieden nichts am Hut." Auch Grünen-Landeschef Clemens Rostock lehnt den Besuch ab: "Wer in Zeiten eines andauernden Angriffskrieges Vertreter des Aggressors zu offiziellen Veranstaltungen einlädt, verhöhnt die Opfer des Krieges und beschädigt das Ansehen des Brandenburger Landtags." Die Grünen sind derzeit nicht mehr im Landtag vertreten.

Die AfD-Fraktion sieht in der Einladung des russischen Botschafters nach den Worten eines Sprechers keinen Skandal. Fraktionschef Hans-Christoph Berndt habe sich zur Ausstellungseröffnung angemeldet.