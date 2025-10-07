t-online - Nachrichten für Deutschland
Christian Lindner: Ex-Finanzminister hat bald neuen Job

Genehmigung beantragt
Christian Lindner hat bald neuen Job

Von dpa
Aktualisiert am 07.10.2025 - 07:41 UhrLesedauer: 1 Min.
Christian Lindner war viele Jahre lang Bundesvorsitzender der FDP.Vergrößern des Bildes
Christian Lindner war viele Jahre lang Bundesvorsitzender der FDP. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)
News folgen

Christian Lindner war Finanzminister in der Ampelkoalition. Diese platzte im November vergangenen Jahres. Nun steht er vor einem Wechsel in die Wirtschaft

Der frühere FDP-Chef Christian Lindner steht vor einem Wechsel in die Wirtschaft. Dem Bundeskabinett liegen dazu am Mittwoch Genehmigungen zur Entscheidung vor, die mit Blick auf die Karenzzeit nötig sind, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfahren hat. Ab November, wenn Lindner ein Jahr als Bundesminister der Finanzen ausgeschieden sein wird, wären ihm dann neue Tätigkeiten gestattet.

Konkret zieht der 46-Jährige unter anderem als unabhängiges Mitglied in das Shareholder-Board des digitalen Personaldienstleisters Stepstone Group ein, einer gemeinsamen Beteiligung des Private-Equity-Fonds KKR und der Axel Springer SE. Aus Lindners Umfeld wurde bestätigt, dass er Genehmigungen für dieses und weitere Mandate beantragt hat.

Stepstone betreibt international zahlreiche Jobportale und bietet Lösungen für Online-Recruting an. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen gut eine Milliarde Euro Umsatz. Seit April hatte Lindner bereits als Referent zu Geopolitik und Weltwirtschaft an Konferenzen im In- und Ausland teilgenommen.

Er war mit dem Ende der Ampel-Koalition aus der Bundesregierung ausgeschieden. Nachdem die FDP in der folgenden Bundestagswahl am Wiedereinzug ins Parlament gescheitert war, hatte Lindner seinen Rückzug aus der Politik erklärt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
