Jens Spahn (Archivbild): Der Unionsfraktionschef prognostiziert ein höheres Renteneintrittsalter. (Quelle: IMAGO/Uwe Koch)

Jens Spahn will nicht über die Rente mit 70 Jahren diskutieren – noch nicht. Langfristig sieht er das Eintrittsalter allerdings steigen.

Der Beginn der Rente wird sich nach Worten von Unionsfraktionschef Jens Spahn im kommenden Jahrzehnt weiter nach hinten verschieben. "Wenn wir immer länger leben, werden wir einen Teil dieser längeren Lebenszeit auch arbeiten müssen", sagte der CDU-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung "Maischberger".

Dass Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eine Rente mit 70 fordere, sei "für den jetzigen Zeitpunkt nicht die richtige Debatte", sagte Spahn. "Wir gehen ja gerade auf die Rente mit 67 – schrittweise, das wird so 2030/31 dann erreicht werden."