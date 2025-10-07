Schwarz-Rot vor Herausforderungen Merz: "Die Lage ist schwierig"

Friedrich Merz bei einem Interview (Archivbild): "Es muss noch vieles kommen."

Die Regierung kämpft mit der Wirtschaftskrise. Auch die Frage um das Ende von Verbrennermotoren ist bisher nicht geklärt. Doch in einem Punkt macht Kanzler Merz Hoffnung auf eine Einigung.

Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die schwarz-rote Koalition vor großen Aufgaben. Mit Blick auf die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands sagte der CDU-Chef beim n-tv-Talk "Pinar Atalay": "Die Lage ist schwierig."

Merz erklärte weiter: "Ich hätte mir schon vorstellen können, dass wir manche Entscheidungen früher getroffen hätten." In der Koalition mit den Sozialdemokraten sei es nicht einfach. Die SPD werde aber umgekehrt sagen, mit CDU und CSU sei es nicht einfach. Eine Koalition müsse sich zusammenfinden. Es müsse weiter Vertrauen aufgebaut werden.

Merz sagte, die strukturelle Wachstumskrise der Volkswirtschaft bereite ihm im Augenblick innenpolitisch am meisten Sorgen. Im Juni sei die Stimmung in Deutschland besser gewesen als jetzt. Die Regierung habe einiges auf den Weg gebracht. Dies habe aber bisher nicht auf den Arbeitsmarkt und das Wachstum durchgegriffen. "Es muss noch vieles kommen."

Bei Bürgergeld kurz vor Entscheidung

Merz bekräftigte, dass Union und SPD kurz vor einer Verständigung bei der Reform des Bürgergeldes stehen. Die Frage werde voraussichtlich Thema beim Koalitionsausschuss am Mittwoch sein, sagte Merz. Er hoffe bis "nächste Woche spätestens" auf eine Einigung.

"Wir sind noch nicht ganz am Ziel", sagte der Kanzler. Union und SPD stünden aber aus seiner Sicht "kurz davor", über die Einführung einer neuen Grundsicherung zu entscheiden. Dies sei schon diese Woche möglich, gegebenenfalls müssten die Koalitionspartner aber kommende Woche noch "ein bisschen nacharbeiten".

Als Knackpunkte nannte Merz die Tragweite der geplanten Sanktionen für Arbeitsunwillige. Die Union spreche derzeit mit der SPD darüber, "was kann man Betroffenen zumuten, die sich nicht beteiligen an einer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt". Dabei gehe es um die Frage, ob es Sanktionen schon beim ersten Mal geben solle oder erst beim zweiten Mal, erläuterte der Kanzler. Auch eine Reihe technische Fragen sei noch zu klären, denn Ziel müsse "ein handwerklich sauberes Gesetz sein".

Kanzler will "kriminelle Strukturen" in den Blick nehmen

Die jetzt geplante Reform sei ein "erster Teil eines größeren Gesetzgebungspakets", sagte Merz. Der zweite Teil soll im kommenden Jahr folgen. Dabei werde es darum gehen, die "kriminellen Strukturen" in den Blick zu nehmen, "die sich um diese Sozialleistungen herum entwickelt haben".