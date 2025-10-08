Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wird’s heute was? Schwarz-Rot diskutiert seit Monaten über Verbrenner-Aus und Bürgergeld. Vor dem Koalitionsausschuss deuten sich Kompromisslinien an.

Steffen Bilger ist ein zurückhaltender Mann, meist leise im Ton, wo sonst in der Politik oft die Lautsprecher dominieren. Am Dienstag aber wird auch er mal deutlich. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Union sitzt am Morgen mit Journalisten zusammen und diktiert ihnen eine Forderung in die Blöcke: "Meine Erwartung ist auf jeden Fall, dass beim Koalitionsausschuss Entscheidungen getroffen werden."

Die Spitzenkoalitionäre von Union und SPD treffen am Mittwoch mal wieder zusammen. Eigentlich wollte Schwarz-Rot in diesen Runden jenseits der Tagespolitik über die großen Linien sprechen, so war das jedenfalls mal gedacht. Reicht nur gerade nicht mehr, glaubt Steffen Bilger offensichtlich. Es sei zwar gut, sagt er, dass sich die Koalition bei diesen Treffen "nicht immer so unter Druck" setze. Doch während bei den letzten Malen "der Austausch im Mittelpunkt stand", müsse es "jetzt darum gehen, Entscheidungen zu treffen".

Weniger quatschen, mehr regieren. So würde es wohl ein Lautsprecher sagen. Die Leute einfach mal positiv überraschen. Was er sich genau erhofft von diesem Mittwoch, das macht Steffen Bilger auch klar: endlich Antworten auf zwei Fragen liefern, bei denen sich SPD und Union seit Monaten zuverlässig in die Haare bekommen, immer und immer wieder. Wie streng soll die Bürgergeld-Reform werden? Und: Kommt das Aus fürs Verbrenner-Aus?

Fällt das Verbrenner-Aus?

Beim Verbrenner-Aus ist der Druck besonders groß. Für Donnerstag hat der Bundeskanzler die Autoindustrie ins Kanzleramt eingeladen, um über die großen Probleme der Branche zu sprechen. Und sie möglichst zu lösen. Für viele Autobauer bedeutet das mittlerweile auch: Das Verbrenner-Aus in der EU muss weg, mindestens weniger konsequent werden.

Am Dienstag formulierten die Fraktionsspitzen zunächst noch einmal ihre Maximalpositionen. "Aus meiner Sicht müsste das Verbrennerverbot fallen", sagte Unionsfraktionsmanager Steffen Bilger am Morgen. Ziel sei es, sich mit Schwarz-Rot in der EU für ein "Ende des Verbrennerverbots" einzusetzen.

Am Nachmittag hielt SPD-Fraktionschef Matthias Miersch dagegen: Die Zukunft sei elektrisch, mit allem anderen mache man den Menschen etwas vor, sagte er. "Es gibt kein Verbrennerverbot, aber es gibt ein Zulassungsverbot bei Neuzulassung. Und an diesem wollen wir auch festhalten."

Der Abschied vom Auspuff-Ansatz?