Messerattacke auf SPD-Bürgermeisterin "Abscheulich": Merz verurteilt Angriff von Herdecke

Kanzler Friedrich Merz: Er fordert eine schonungslose Aufklärung der Tat. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Angriff auf die SPD-Kommunalpolitikerin Iris Stalzer in NRW hat Bundeskanzler Merz mit Empörung auf die Tat reagiert.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Angriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke als "abscheuliche Tat" verurteilt. "Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen", erklärte Merz auf der Plattform X. Zugleich forderte er eine schnelle Aufklärung der Tat.

Der Generalsekretär der SPD in Nordrhein-Westfalen, Frederick Cordes, zeigt sich nach der lebensgefährlichen Attacke auf die Kommunalpolitikerin tief betroffen. "Die Nachrichten aus Herdecke erschüttern uns. Unsere Gedanken sind bei Iris Stalzer und ihrer Familie. Unser Dank gilt allen Rettungs- und Einsatzkräften, die im Einsatz waren und sind." NRW-FDP-Chef Henning Höne schrieb bei X: "Schreckliche Nachrichten aus Herdecke. Alles Gute, liebe Frau Stalzer!"

Auch der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, äußerte sich schockiert: "Wir sind mehr als tief betroffen." Stalzer und ihrer Familie wünsche er nur das Beste. Unionsfraktionschef Jens Spahn erklärte in Berlin: "Es sind schreckliche Nachrichten, die wir heute aus meiner Heimat, aus Westfalen, aus Herdecke hören. Ich hoffe und bete, dass die Bürgermeisterin Frau Iris Stalzer diesen schrecklichen Anschlag überlebt. In Gedanken sind wir bei ihr und ihrer Familie. Die Hintergründe dieser Tat müssen nun schnell geklärt und aufgeklärt werden."

Ähnlich äußerte sich der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf: "Die Nachrichten aus Herdecke machen uns tief betroffen", sagte Klüssendorf in Berlin. "Wir bangen mit unserer Genossin und Bürgermeisterin und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen."

Iris Stalzer wurde im September gewählt

Die SPD-Politikerin Stalzer war am Dienstag vor ihrem Haus angegriffen worden. Der oder die unbekannten Täter sollen mehrfach auf die Kommunalpolitikerin eingestochen haben, bevor sich die designierte Bürgermeisterin schwer verletzt in ihr Wohnhaus retten konnte, hieß es. Die Polizei in Hagen leitete unmittelbar eine Ringfahndung ein.