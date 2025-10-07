Was wir wissen – und was nicht Angriff auf Bürgermeisterin: Polizei schließt familiäres Motiv nicht aus

In der Ruhrgebietsstadt Herdecke wird die frisch gewählte Bürgermeisterin schwerst verletzt gefunden. Vieles ist noch unklar.

Die SPD-Politikerin Iris Stalzer ist erst vor Kurzem zur neuen Bürgermeisterin von Herdecke gewählt worden. Jetzt wurde sie schwer verletzt zu Hause gefunden. Ein Überblick:

Was wir wissen

Die Tat: Die Kommunalpolitikerin Iris Stalzer erlitt laut Sicherheitskreisen mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Sie wurde lebensgefährlich verletzt in eine Klinik geflogen. Nach t-online-Informationen ermittelt die Mordkommission. Beide Adoptivkinder wurden von der Polizei mitgenommen – offiziell, um die Spurensicherung zu gewährleisten.

Der Notruf: Der Notruf im Fall der lebensgefährlich durch Messerstiche verletzten neuen Bürgermeisterin von Herdecke ist von ihren Kindern abgesetzt worden. Nach Informationen von t-online hat Stalzer eine 17-jährige Tochter und einen 15-jährigen Sohn, beide sind adoptiert. Sie hätten die Rettungsleitstelle gegen 12.40 Uhr verständigt, hieß es. Sie gaben demnach an, ihre Mutter schwer verletzt im Wohnhaus aufgefunden zu haben. Die Mutter sei wohl überfallen worden. Stalzer soll zunächst noch ansprechbar gewesen sein.

Das Opfer: Die 57-Jährige trat bei der Kommunalwahl in Herdecke als Bürgermeisterkandidatin für die SPD an. Bei der Stichwahl am 28. September wurde sie knapp mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt. Nach t-online-Informationen wird sie aktuell intensivmedizinisch im Krankenhaus behandelt.

Die Familie: Stalzer hat einen Adoptivsohn (15) und eine Adoptivtochter (17). Im Sommer 2025 kam es nach t-online-Informationen zu einem Vorfall zwischen Adoptivtochter und Stalzer. Dabei soll die Jugendliche ein Messer eingesetzt haben. Die Polizei erklärte am Dienstagnachmittag, man ermittle in alle Richtungen, allerdings: "Ein familiärer Hintergrund kann derzeit nicht ausgeschlossen werden."

Der Tatort: Stalzer wurde verletzt im Umfeld ihres Hauses in Herdecke gefunden. In der Straße läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die 22.500-Einwohner-Stadt liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis im Ruhrgebiet.

Was wir nicht wissen

Täter: Ob es ein oder mehrere Täter waren und in welcher Beziehung sie zu Stalzer stehen, ist unbekannt. Aus Sicherheitskreisen heißt es, es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass Verdächtige vom Tatort geflohen seien. Auch ein familiärer Hintergrund sei nicht ausgeschlossen.