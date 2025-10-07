Messerangriff auf SPD-Politikerin Das ist Herdeckes Bürgermeisterin Iris Stalzer

Von t-online 07.10.2025 - 15:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Iris Stalzer nach ihrem Wahlsieg am 28. September. (Archivbild) (Quelle: https://www.instagram.com/p/DPLioNBDH1S/?img_index=1)

Eine Messerattacke erschüttert NRW. Iris Stalzer, neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, wird vor ihrem Haus niedergestochen. Die Sozialpolitikerin sollte am 1. November ihr Amt antreten.

Ihren Politik-Stil umschrieb Iris Stalzer einmal so: "Hinhören, hinsehen und handeln – bürgernah, pragmatisch und vermittelnd, wo unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen", sagte die SPD-Politikerin zuletzt der "Westfalenpost". Da war Stalzer, 57, mitten im Kommunalwahlkampf um das Amt der Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke. Ende September war dann klar: Stalzer löst die CDU-Politikerin Katja Strauss-Köster ab, die in den Bundestag gewechselt war.

In der Stichwahl am 28. September hatte Stalzer sich mit Unterstützung der Grünen mit 52 Prozent gegen ihren CDU-Mitbewerber Fabian Haas durchgesetzt. Am 1. November sollte die Rechtsanwältin ihr neues Amt antreten. Doch am Dienstag wurde Stalzer vor ihrem Haus in Herdecke niedergestochen. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Von einem "Krimi" hatte Stalzer am Wahlabend gesprochen. Die engagierte Sozialpolitikerin hatte sich zum Ziel gesetzt, den Zusammenhalt der Stadt zu stärken. Als "untragbar" empfand sie den "Stillstand bei vielen Projekten wie der Wohnbebauung am Berge, der Sanierung des Hallen- und Freibades, beim Ergänzungsbau am Schulzentrum Bleichstein und dem Anbau der Hugo-Knauer-Schule". Eine ihre Hauptforderungen im Wahlkampf war die "kostenfreie Betreuung für alle Kita- und Grundschulkinder und kostenfreies Mittagessen für Kinder/Schülerinnen und Schüler".

Politische Sorgen, wie es sie in vielen Kommunen in Deutschland gibt. Doch zählt die Stadt am Rande des Ruhrgebiets mit ihren knapp 22.000 Einwohnern zu den einkommensstärksten in Nordrhein-Westfalen.

Dennoch machte sich Stalzer für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen stark. "Eine auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land für die sogenannten Pflichtaufgaben, die die Stadt auf Weisung von Bund und Land erfüllen muss", nannte Stalzer im Interview mit der "Westfalenpost" als vorrangige Aufgabe als Bürgermeisterin.