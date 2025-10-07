t-online - Nachrichten für Deutschland
CDU-Politikerin Gitta Connemann regt Aus für christlichen Feiertag an

"Dinge, die Leistungsfähigkeit kosten"
CDU-Politikerin regt Aus für christlichen Feiertag an

Von dpa
07.10.2025 - 22:16 UhrLesedauer: 1 Min.
Gitta Connemann: Sie denkt über ein Ende des Reformationstages als gesetzlichen Feiertag nach.
Gitta Connemann: Sie denkt über ein Ende des Reformationstages als gesetzlichen Feiertag nach. (Quelle: Rolf Vennenbernd)


Die CDU-Politikerin Gitta Connemann stellt den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag infrage. Sie kritisiert leere Kirchen.

Die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU), bringt eine Abschaffung des Reformationstages als gesetzlichen Feiertag ins Spiel. "Können wir uns bestimmte Dinge noch erlauben, die Leistungsfähigkeit kosten? Da schaue ich mir etwa den Reformationstag an, bei dem auch bei uns im evangelisch geprägten Niedersachsen die Kirchen leer sind", sagte die CDU-Politikerin "Table.Briefings".



Der Reformationstag am 31. Oktober ist gesetzlicher Feiertag in neun Bundesländern, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen.

"Telefonische Krankschreibung endlich wieder abschaffen"

Connemann, die auch Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) ist, forderte ferner von der Politik, die Arbeitgeber bei den Gesundheitskosten zu entlasten. "Wir müssen die telefonische Krankschreibung endlich wieder abschaffen", sagte Connemann. Sie erleichtere die "Bettkantenentscheidung nicht in Richtung des Arbeitsplatzes, sondern in Richtung des Kissens".

Es sei doch sehr auffällig, dass die Kosten bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall trotz einer Rekordquote beim Homeoffice innerhalb von drei Jahren um mehr als zehn Prozent gestiegen seien und die Zahl der Krankschreibungen im europäischen Vergleich überproportional hoch sei. Die Lohnfortzahlung koste die Betriebe inzwischen 82 Milliarden Euro pro Jahr.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
