Von dpa Aktualisiert am 08.10.2025 - 07:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Gitta Connemann: Sie denkt über ein Ende des Reformationstages als gesetzlichen Feiertag nach. (Quelle: Rolf Vennenbernd)

Die CDU-Politikerin Gitta Connemann stellt den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag infrage. Sie kritisiert leere Kirchen.

Die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Gitta Connemann (CDU), bringt eine Abschaffung des Reformationstages als gesetzlichen Feiertag ins Spiel. "Können wir uns bestimmte Dinge noch erlauben, die Leistungsfähigkeit kosten? Da schaue ich mir etwa den Reformationstag an, bei dem auch bei uns im evangelisch geprägten Niedersachsen die Kirchen leer sind", sagte die CDU-Politikerin "Table.Briefings".

Der Reformationstag am 31. Oktober ist gesetzlicher Feiertag in neun Bundesländern, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen.

"Telefonische Krankschreibung endlich wieder abschaffen"

Connemann, die auch Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) ist, forderte ferner von der Politik, die Arbeitgeber bei den Gesundheitskosten zu entlasten. "Wir müssen die telefonische Krankschreibung endlich wieder abschaffen", sagte Connemann. Sie erleichtere die "Bettkantenentscheidung nicht in Richtung des Arbeitsplatzes, sondern in Richtung des Kissens".