Dobrindts Pläne Jetzt soll es schnell gehen

Von Julian Alexander Fischer 08.10.2025 - 18:18 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Nach den Plänen des Innenministers soll es jetzt schnell gehen.

Die Bundespolizei bekommt nach über 30 Jahren eine neue Gesetzesgrundlage. Vor allem im Bereich der Drohnenabwehr gibt es neue Regelungen – aber auch Unklarheiten.

Über 30 Jahre alt ist die aktuelle Fassung des Bundespolizeigesetzes. Als dieses 1994 verabschiedet wurde, hieß die Behörde noch Bundesgrenzschutz, nur ein Bruchteil der Menschen hatte Internetzugang, und auch Handys gab es kaum – die SMS wurde erst in dem Jahr eingeführt. Drohnen waren damals den wenigsten Menschen ein Begriff.

Dennoch bildet das Gesetz von damals bis heute die Grundlage für die Arbeit der Bundespolizei. Über Jahre arbeitete die Behörde ohne spezifische Befugnisse für das Internet oder Mobiltelefone. Das soll sich nun ändern: Das Bundeskabinett hat einen Gesetzesentwurf beschlossen, der die Bundespolizei in die Gegenwart bringen soll.

Nach den diversen Drohnenüberflügen der vergangenen Wochen liegt ein besonderer Fokus auf deren Abwehr. Diese kamen in der alten Fassung noch gar nicht vor. Nun wird eine Grundlage geschaffen, gleichzeitig werden auch die Länder aktiv. Doch ob sich die Kompetenzen so einfach auf mehrere Behörden bei der Drohnenabwehr verteilen lassen, ist unklar.

Erstmals geht es um Drohnen

Der Polizeirechtler Markus Thiel von der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster sieht in dem Gesetz einen großen Fortschritt. "Der neue Entwurf ist deutlich moderner, es handelt sich um ein zeitgemäßes Bundespolizeigesetz", betont er im Gespräch mit t-online. Seit den 1990er-Jahren habe sich nicht nur technisch viel getan, es mussten auch zahlreiche verfassungs- und europarechtliche Vorgaben in das Gesetz eingearbeitet werden, die in der Zwischenzeit hinzugekommen sind.

(Quelle: Deutsche Hochschule der Polizei) Zur Person Prof. Dr. Dr. Markus Thiel ist Universitätsprofessor und Fachgebietsleiter für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Polizeirecht an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Dabei veröffentlichte er mehrere Werke zu den rechtlichen Grundlagen der Polizei.

Der Paragraf, in dem es um die Abwehr von Drohnen geht, ist derweil gänzlich neu. Mit der Neufassung des Gesetzes reagiere die Regierung "auf die neue Art der Bedrohung durch Drohnen, wie wir sie jetzt vermehrt sehen können", erklärte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nach der Kabinettssitzung, in der die Pläne beschlossen wurden. Damit solle "insbesondere die Abwehr von Drohnen mit geeigneten technischen Mitteln" rechtlich klarer definiert werden.

Laut dem Entwurf "kann die Bundespolizei geeignete technische Mittel" gegen Drohnen einsetzen, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen. Konkret heißt das: "Das Abfangen der Drohnen und der Abschuss der Drohnen ist zukünftig durch die Bundespolizei geregelt und möglich", wie Dobrindt klarstellte.

Bayern als Vorbild?