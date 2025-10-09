"Bauturbo" im Bundestag Dieses Gesetz soll die Wohnungsnot lindern

Von Julia Naue 09.10.2025 - 07:18 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der Bundestag entscheidet über den "Bauturbo": Das Gesetz soll den Neubau fördern. (Quelle: IMAGO/Markus Matzel/imago)

Der Bundestag stimmt heute über den Gesetzesentwurf zum "Bauturbo" ab. Doch wie viel Turbo steckt wirklich in dem Vorhaben?

Mit schnelleren Genehmigungen leichter neuen Wohnraum schaffen: Das ist das Ziel des sogenannten Bauturbo, über den heute im Bundestag entschieden wird. Die Regierung verspricht, dass die Bürokratie reduziert, Planungszeiten verkürzt und so die Wohnungsnot entschärft werden soll. Doch es gibt erhebliche Zweifel, ob das klappen kann. Die Kritik kommt nicht nur aus der Opposition.

Der "Bauturbo" erlaubt in bestimmten Fällen ein Abweichen von bauplanungsrechtlichen Vorschriften, damit zusätzliche Wohnungen bereits nach einer zweimonatigen Prüfung durch die Gemeinde zugelassen werden können. Künftig soll es so möglich sein, in Gebieten mit einem bestehenden Bebauungsplan rasch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen – über die bisherigen Vorgaben hinaus. Auf diese Weise könnten etwa ganze Straßenzüge durch Aufstockungen, Anbauten oder Neubauten in zweiter Reihe verdichtet werden, heißt es.

Die Kommunen sollen selbst entscheiden können, inwieweit sie die vorerst bis Ende 2030 geltenden Abweichungen vom Bauplanungsrecht nutzen. Das Zepter liegt also in ihrer Hand, sie sind in der Verantwortung. Zum Schutz von Mieterinnen und Mietern vor allem in Ballungsräumen soll außerdem eine Regelung gegen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen länger gelten – nämlich statt bis Ende 2025 nun bis Ende 2030. Mit dem Gesetz sollen zudem Regelungen verlängert werden, um mehr Bauland in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten auszuweisen.

"Das ist kein Gamechanger"

Der "Bauturbo" sei für sie daher ein zentrales Anliegen, betont Bauministerin Verena Hubertz (SPD). Die Erstellung eines Bebauungsplans dürfe nicht länger dauern als der Bau selbst. "Mit ihm schaffen wir die Grundlage für schnellere Verfahren, mehr Flexibilität und bessere Nutzung bestehender Fläche", wirbt sie für ihren Plan. Sie hat das Projekt gleich nach Amtsübernahme in Angriff genommen und das Gesetz zur Priorität gemacht. Am Erfolg des "Bauturbo" wird auch sie sich messen lassen müssen.