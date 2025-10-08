Das ändert sich bei der Girocard

Von dpa , t-online 08.10.2025 - 19:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ex-FDP-Chef Christian Lindner: Die Karenzzeit des früheren Finanzminister endet bald. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Fast ein Jahr ist es her, dass Christian Lindner als Finanzminister entlassen wurde. Einer Anschlussverwendung in der freien Wirtschaft steht dann nichts mehr im Weg.

Knapp ein Jahr nach seinem Abschied als Bundesfinanzminister steht Christian Lindner wohl vor mehreren neuen Aufgaben in der freien Wirtschaft. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der frühere FDP-Chef schon bald den Beirat der Hagedorn Unternehmensgruppe mit Sitz in Nordrhein-Westfalen verstärken. Hagedorn ist auf den Abriss alter Industrieanlagen spezialisiert. Laut "Bild" soll Lindner dort federführend die Themen Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum verantworten.

Christian Lindner schied im November 2024 als Minister aus

Schon zuvor war bekannt geworden, dass der 46-Jährige als unabhängiges Mitglied in den Gesellschafter-Vorstand des Personaldienstleisters Stepstone Group einsteigt, die zum US-Investmentfonds KKR und zum Mutterkonzern des Springer-Verlags gehört. Stepstone betreibt international mehrere Jobportale und bietet Lösungen für Online-Recruting an. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen gut eine Milliarde Euro Umsatz. Seit April hatte Lindner bereits als Referent zu Geopolitik und Weltwirtschaft an Konferenzen im In- und Ausland teilgenommen.

Aus Lindners Umfeld wurde bestätigt, dass er Genehmigungen für dieses und weitere Mandate beantragt hat. Dem Bundeskabinett lagen die Genehmigungen am Mittwoch zur Entscheidung vor. Mit Blick auf die 2015 eingeführte Karenzzeit kann das Kabinett die neue Tätigkeit eines früheren Ministers bis zu 18 Monate nach dessen Ausscheiden ablehnen. In der Regel endet die Karenzzeit aber nach zwölf Monaten – ab November wären Lindner dann neue Tätigkeiten gestattet.