Ergebnisse im Koalitionsausschuss Merz: Bürgergeld-Sanktionen werden verschärft

Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat erste Ergebnisse gebracht. Darüber informieren die Koalitionäre in Berlin.

Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich im Koalitionsausschuss auf weitreichende Änderungen beim Bürgergeld verständigt. Zudem einigten sich die Koalitionäre auf gemeinsame Positionen bei den Themen Rente und Aktivrente sowie auf Förderungen im Bereich Verkehr. Darüber informierten die Spitzen der Koalition am Donnerstagvormittag in Berlin. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Beschlüsse berichtet.

Beim Bürgergeld sollen Leistungsempfänger künftig deutlich schneller mit Kürzungen rechnen müssen – bis hin zur vollständigen Streichung der staatlichen Unterstützung. Konkret sollen beim ersten unentschuldigten Versäumnis eines Termins im Jobcenter die Leistungen sofort um 30 Prozent gekürzt werden – bislang waren nur 10 Prozent möglich. Erscheint der Betroffene auch zum zweiten Termin nicht, werden nochmals 30 Prozent abgezogen. Bleibt auch ein dritter Termin ungenutzt, stellt der Staat nicht nur das Bürgergeld vollständig ein, sondern auch die Übernahme der Mietkosten.

Bas: "Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben"

Die neuen Regelungen sehen außerdem vor: Wer sich den Pflichten verweigert, soll sofort mit einem Abzug von 30 Prozent rechnen müssen. Bei grundloser Verweigerung eines Jobangebots können alle Geldleistungen gestrichen werden – mit der Einschränkung, dass laut Bundesverfassungsgericht solche Totalsanktionen zeitlich begrenzt sind und nur gelten dürfen, solange das konkrete Jobangebot besteht.

Auch das Vermögen der Betroffenen soll weniger geschont werden. Bisherige Karenzzeiten sollen wegfallen, das Schonvermögen soll stattdessen an die Lebensleistung geknüpft werden.

"Es wird die neue Grundsicherung geben, so wie im Koalitionsvertrag verabredet", bestätigte Merz die geplante Umbenennung des Bürgergelds. In Deutschland beziehen aktuell rund 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) erklärte: "Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben. Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist." Härtefälle würden berücksichtigt.

Finanzielle Anreize geplant

Neben den verschärften Sanktionen für Bürgergeldempfänger verständigten sich die Koalitionsparteien auch auf finanzielle Anreize in anderen Bereichen:

Kurz vor dem Dialog der Autobranche im Kanzleramt am Donnerstag beschlossen die Partei- und Fraktionschefs der schwarz-roten Koalition in der Nacht nach Angaben von Kanzler Friedrich Merz, dass drei Milliarden Euro für ein Mobilitätsprogramm für kleine und mittlere Einkommen bei E-Autos zur Verfügung gestellt werden.

Für den Neubau im Straßenbau sollen drei Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt werden – durch Umwidmung von Geld innerhalb des Klima- und Transformationsfonds, das ursprünglich für den Bereich Mikroelektronik vorgesehen war, sowie durch eine Nutzung nicht verbrauchter Mittel im Haushalt für bereits baureife Projekte.