BSW auf Bundestagskurs Umfrage: AfD baut Vorsprung auf Union aus

Von t-online 09.10.2025 - 10:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

AfD-Chefin Alice Weidel: Ihre Partei ist in der aktuellen Sonntagsfrage stärkste Kraft. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Für die Union sieht es in aktuellen Wahlumfragen nicht gut aus: Die Alternative für Deutschland (AfD) zieht ihr davon.

Die AfD behauptet in der neuen Sonntagsfrage des Instituts Ipsos mit 25 Prozent ihre Position als stärkste politische Kraft in Deutschland. Damit liegt sie weiterhin vor der Union, die im Vergleich zur letzten Umfrage einen Prozentpunkt verliert und auf 23 Prozent kommt.

Die SPD stagniert bei 15 Prozent. Die Linke erreicht erneut zwölf Prozent und setzt ihren Höhenflug damit fort. Direkt dahinter landen die Grünen – sie verlieren einen Punkt und kämen laut Umfrage auf elf Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verbessert sich um einen Punkt und erreicht mit fünf Prozent erneut den Schwellenwert für den Einzug in den Bundestag. An diesem Wert scheitern würde auch weiterhin die FDP, die sich um einen Prozentpunkt auf vier Prozent verbessern kann.