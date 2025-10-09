t-online - Nachrichten für Deutschland
AfD in neuer Umfrage deutlich vor Union – Grüne sacken ab

BSW auf Bundestagskurs
Umfrage: AfD baut Vorsprung auf Union aus

Von t-online
09.10.2025 - 10:35 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0835273407Vergrößern des Bildes
AfD-Chefin Alice Weidel: Ihre Partei ist in der aktuellen Sonntagsfrage stärkste Kraft. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)
News folgen

Für die Union sieht es in aktuellen Wahlumfragen nicht gut aus: Die Alternative für Deutschland (AfD) zieht ihr davon.

Die AfD behauptet in der neuen Sonntagsfrage des Instituts Ipsos mit 25 Prozent ihre Position als stärkste politische Kraft in Deutschland. Damit liegt sie weiterhin vor der Union, die im Vergleich zur letzten Umfrage einen Prozentpunkt verliert und auf 23 Prozent kommt.

Loading...

Die SPD stagniert bei 15 Prozent. Die Linke erreicht erneut zwölf Prozent und setzt ihren Höhenflug damit fort. Direkt dahinter landen die Grünen – sie verlieren einen Punkt und kämen laut Umfrage auf elf Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) verbessert sich um einen Punkt und erreicht mit fünf Prozent erneut den Schwellenwert für den Einzug in den Bundestag. An diesem Wert scheitern würde auch weiterhin die FDP, die sich um einen Prozentpunkt auf vier Prozent verbessern kann.

Koalitionsmöglichkeiten auf Basis der Zahlen werden zunehmend schwierig: Eine schwarz-rote Koalition aus Union und SPD käme nur noch auf 38 Prozent. Eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP hätte aktuell lediglich 30 Prozent der Stimmen.

