Wie würde die AfD Deutschland verteidigen – und wie würde sie es regieren? AfD-Chef Tino Chrupalla steht Rede und Antwort.

Tino Chrupalla empfängt in seinem Büro im Jakob-Kaiser-Haus, mit Blick direkt auf den Reichstag. Der Fraktions- und Parteichef der AfD hat gute Laune. Dazu hat er auch einigen Grund: Seine Partei befindet sich nach wie vor in einem Umfragehoch, zuletzt war sie stärkste Kraft noch vor der Union. Intern aber sieht es nicht einträchtig aus in der AfD. Gerade streitet Chrupallas Fraktion heftig über die Wehrpflicht. Dabei ist die Forderung danach eine der ureigensten der in Teilen rechtsextremen Partei.

Was will die AfD? Wem hält sie außenpolitisch die Treue: dem alten Verbündeten Russland oder den neuen USA unter Donald Trump? Und wie sähe eine Bundesregierung unter ihrer Führung aus?

t-online: Herr Chrupalla, Sie waren lange und vehement gegen eine Wehrpflicht. In letzter Zeit haben Sie sich dafür ausgesprochen. Was ist passiert?

Tino Chrupalla: Wir haben ein Grundsatzprogramm, das den Wehrdienst fordert, und haben auf einer Fraktionsklausur im Sommer darüber beraten. Ich war außerdem nie grundsätzlich dagegen.

Sie haben in Reden gesagt: "Meine Kinder kriegt ihr nicht!" und sich im "Welt"-Interview im Dezember noch explizit gegen eine Wehrpflicht ausgesprochen – entgegen der Linie Ihrer Partei.

Ich habe immer gesagt: Ich halte die Wiedereinführung der Wehrpflicht zum derzeitigen Zeitpunkt für falsch. Weil die Bundesregierung eine Bedrohungslage aufbaut, die ich nicht sehe. Ich habe die große Befürchtung, dass Wehrdienstleistende in Kriegsgebieten eingesetzt werden.

Wehrdienstleistende werden nicht "out of area" eingesetzt. Sie können an humanitären Einsätzen teilnehmen – dazu aber müssen sie sich explizit schriftlich bereit erklären.

Ich vertraue dieser Bundesregierung nicht. Wir haben bei Corona erlebt, wie die Regierung mit Grundrechten und Gesetzen umgeht, die wir für unumstößlich halten. Wir hätten auch nie geglaubt, dass es Lockdowns gibt. Hinzu kommt: Es fehlt die Infrastruktur für eine Wehrpflicht, das Geld dafür ist auch nicht da.

Ihre eigene Partei fordert aber derzeit als einzige die Wehrpflicht. Sie geht damit weiter als die Regierungskoalition, deren Modell auf Freiwilligkeit beruht. Eigentlich wollte Ihre Fraktion in dieser Woche über einen entsprechenden Antrag abstimmen, um die Regierung vor sich herzutreiben. Dann sind Sie gegen diesen Antrag?